Dodržování opatření na Velký pátek? Policejní hlídky se nestačily divit

Ti, co mohli, vyrazili alespoň v rámci svého okresu na zahrádky, přesto se ale nemohli pustit do všeho. Na Velký pátek totiž platí tradice, že by se nemělo kopat do země. Jenže dodržet tento zvyk, není vůbec nic jednoduchého.

"Je třeba připravit záhony, už můžeme sázet brambory, můžeme sázet cibuli, hlavně musíme ostříhat keře. Zahrádka nepočká a jaro už je tady," sdělila mluvčí sdružení zahrádkářů Marta Pawlicová.

S dodržováním epidemických opatření trochu pomohlo počasí. Ochladilo se, a tak to i na pražské náplavce vypadalo o poznání jinak, než v předchozích dnech. V pátek tu bylo prázdno. A podobně to vypadalo v celé Praze. Našli se ale lidé, kteří se nenechali odradit od procházky.

Někteří lidé vyrazili třeba na Hradčany, Pražský hrad totiž otevřel okolní zahrady. Jiní se vydali za přírodou a sportováním.

Volné byly také silnice. Téměř prázdná byla autobusová i vlaková nádraží. "Zatím se ukazuje, že lidé opravdu ta opatření dodržují, že nedošlo k nějakému masovému nájezdu na chalupy, za to jim samozřejmě děkuji," zhodnotil situaci místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD).