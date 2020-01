Dohlédněte na děti, varují obce kvůli autu, které školákům nabízí svezení

Starostové z okolí Uherského Hradiště upozorňují, že se všechny tři případy měly stát v posledních dnech.

Dívkám, kterým osádka bílého auta nabízela svezení, bylo kolem dvanácti let. Případy se měly stát v okamžiku, kdy šly do školy. I proto ředitelé škol upozornili ostatní žáky rozhlasem, aby byli velmi obezřetní a rozhodně nenastupovali k někomu do auta, koho vůbec neznají.

Ten poslední případ se měl stát v úterý tento týden v odpoledních hodinách. Oslovená dívka se svěřila babičce a ta bez váhání vytočila policejní linku. Právě policisté už všechny tři případy prověřují.

Nic neponechávají náhodě a současně vyzývají všechny případné svědky, aby se jim ozvali. Pomoct by jim mohly i kamerové záznamy.