Ladislav Štaidl stále bojuje o život! Kamarádi mu posílají dojemné vzkazy

Dojemný vzkaz poslal jeho blízký kamarád a producent František Janeček: "Láďa je pro mě můj nejlepší přítel a samozřejmě čekám na okamžik, kdy se domů vrátí živ a zdráv. Hlavně to zdraví, zdraví, zdraví! A protože je Láďa renesanční bojovník, tak věřím, že to bude v nejbližších dnech!"

Přidal se také Štaidlův kolega Ondřej Suchý, se kterým založil kapelu Crazy Boys: "Milej Láďo! Z naší kapely Crazy boys (rok 1961) už moc členů a spolupracovníků na světě chybí. Opovaž se opustit pamětníky, bojuj! Myslím na Tebe denně a pevně věřím, že se brzy vše obrátí k lepšímu! Tvůj věčný fanda a kamarád Ondřej, co s Tebou tenkrát u Mikiho Volka rockoval na kontrabas."

Přídávají se také další kamarádi a kolegové. Pro Aha! se vyjádřili Kristian Kodet, malíř a dlouholetý kamarád: "Moc si tě vážím pro to, co jsi dokázal, jsi legenda. Přeju hodně zdraví,“ a Petr Janda: "Kamaráde, drž se, mám tě rád!“ i když se už osm let pořádně neviděli, pouto je mezi nimi stále velmi silné. "Zval jsem ho na své sedmdesátiny, ale nepřišel a trochu mě tím naštval. Ale pořád je to můj kamarád, blízký člověk, přeju mu proto hodně zdraví,“ svěřil se Janda.