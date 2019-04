Dokonalé české pesto nebo speciální hrachovka. Medvědí česnek je kouzelník!

Hitem posledních let se stal medvědí česnek – tento lahůdkový plevel je jednou z prvních rostlin, která na jaře roste. Zároveň je plná vitamínů. V obchodech je teď k dostání za dost vysokou cenu. Napadlo nás proto, že na něj vyrazíme sami.

Kde medvědí česnek vlastně roste, jak ho sbírat a jak ho co nejlépe použít? Zjistit to nebylo vůbec lehké, protože svět medvědího česneku je plný tajemství.

Česnek medvědí má štíhlou cibulku, ze které vyrůstají dlouhé listy a bezlistý květonosný stvol. Patřil do kuchyně i rostlinné lékárny starých Slovanů. Říká se, že když se medvědi probudí po zimním spánku, potřebují něco silného, co jim dodá energii. A tak se pustí do medvědího česneku.

