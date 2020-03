Tom Hanks, bondgirl a další světové hvězdy. Koronavirus si nevybírá

Někteří z nich se nechali testovat poté, co měli slabé příznaky nemoci, nebo věděli, že přišli do kontaktu s někým, kdo nemoc Covid-19 má. Zrušily se stovky koncertů po celém světě i natáčení filmů. Z Prahy v uplynulých dnech odjel Orlando Bloom, který se dobrovolně uchýlil do domácí karantény se svou přítelkyní Kate Perry. Na výsledky testů nyní čeká i modelka Heidi Klum.





Mezi prvními osobnostmi ze světa Hollywoodu, kteří se nakazili, byli herec Tom Hanks a jeho žena, herečka a zpěvačka, Rita Wilsonová. K nákaze došlo během jejich cesty po Austrálii.

Thanks to the Helpers. Lets take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO — Tom Hanks (@tomhanks) March 15, 2020

Francouzská herečka ukrajinského původu Olga Kurylenko ohlásila nákazu 15. března. Olga se v roce 2008 objevila v bondovce Quantum of Solace po boku Daniela Craiga. Na svém Instagramu zároveň své fanoušky varovala, aby brali virus vážně.

Hello everyone! Im feeling better today. My fever is gone!

I hear people cant figure out where I currently am. Im in London...



Head over to my Instagram for full post and updates - https://t.co/j1ICouSFxb pic.twitter.com/pxe1ih4l6Z — Olga Kurylenko (@OlyaKurylenko) March 18, 2020

Mezi nakaženými je i herec a muzikant Idris Elba a herec Kristofer Hivju. Toho znají především fanoušci Hry o trůny. Pozitivně byla testována i herečka Rachel Matthewsová, která namluvila jednu z postav ve druhém díle Frozen. Devatenáctiletá zpěvačka Charlotte Lawrence také potvrdila svou nákazu. Nazpívala single Jokes´s On You, který se objevil ve filmu Birds of Prey.

Pozitivně testováno bylo i mnoho politických představitelů. Iránský viceprezident Masoumeh Ebtekar je jedním ze sedmi vládních představitelů země s nemocí Covid-19. V domácí karanténě zůstává i kanadský premiér Justin Trudeau. Jeho žena měla totiž pozitivní testy na Covid-19. Stejně jako francouzský ministr kultury Franck Riester.

Ve Španělsku se testům na koronavirus musí podrobit dokonce celá vláda. Ministryně pro rovné příležitosti Irene Monteroová je totiž nemocná. Z aristokratických kruhů musí kvůli nemoci zůstat v izolaci rakouský arcivévoda Karl von Habsburg i princ Albert II.

Slavní sportovci

Bývalý profesionální mistr světa v boxu a dvojnásobný bronzový medailista z amatérského světového šampionátu Lukáš Konečný má pozitivní testy na koronavirus. Momentálně je se svou rodinou v domácí karanténě.

Basketbaloví hráči NBA Kevin Durant a Rudy Gobert jsou také mezi nakaženými. Gobert na tiskové konferenci, kdy už věděl, že je nemocný, se ve vtipu dotýkal všech mikrofonů. Poté se za svůj nesmyslný čin na sociálních sítích omluvil.

Rudy Gobert thought it would be funny to touch everything during this press conference.



Karma didn't think it was funny.



Rudy has now tested positive for coronavirus and the NBA has suspended the season.



Don't be a Rudy.pic.twitter.com/99Yo0POGI4 — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) March 12, 2020

Prvním oficiálně známým cyklistou s Covid-19 je Rus Dmitrij Strachov. K přenosu viru došlo během únorového závodu Kolem Spojených arabských emirátů.

Více než třetina fotbalistů a členů realizačního týmu Valencie měla pozitivní test na koronavirus. Mezi prvními byli obránci Ezequiel Garay a Eliaquim Mangala. Také trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta byl pozitvně testován, a to už 12. března. Byl prvním z anglické Premier League, u kterého se virus potvrdil. Případ nákazy oznámil i anglický reprezentant Callum Hudson-Odoi z Chelsea.

V italské lize oznámili už několik nakažených fotbalistů, například Daniela Ruganiho a Blaise Matuidiho.