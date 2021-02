Doktor sukničkář a příběhy sester! I to přináší nový seriál Anatomie života

Už v úterý večer se můžete těšit na pokračování nového seriálu Anatomie života. Sestřičky se občas musejí potýkat se zvláštními pacienty! Tentokrát to bude velmi výstřední dáma.

Na traumatologii nemají nouzi o nejrůznější pacienty... Třeba o výstřední Libunu, kterou si s chutí střihla herečka Halka Jeřábek Třešňáková. "No já jsem byla překvapená, jak mě to bavilo. Ta postava je výrazná, jmenuje se Libuna a je to taková rozšafná žena, která si umí užívat života," popisuje ji Jeřábek Třešňáková.

V novém seriálu jde ale především o osobní příběhy sestřiček z traumatologie. A jak už to tak bývá, kolem krásných žen se motá plno mužů. "Já jsem doktor Filip. Myslím si, že moje postava je kladná, ale má i spoustu špatných vlastností, jak to tak v životě bývá. Je to sukničkář," říká herec Veselý.

Nový seriál Anatomie života si nenechte ujít v úterý večer hned po Televizních novinách. Čekají na vás totiž rovnou dva premiérové díly po sobě! Pokud jste první díl nestihli, můžete si ho pustit zde nebo na portálu Voyo. Na Nova Plus můžete také najít zábavné bonusy k seriálu.