Dokument o Britney Spears konečně uvidí i Češi! Film šokoval celý svět

Dokument o britské zpěvačce Britney Spears, který šokoval její fanoušky po celém světě, je konečně možné vidět i v České republice. Od pátku 12. března ho diváci naleznou na Voyo. Dokument s názvem "Osvoboďte Britney Spears" odhaluje zákulisí života skvělé zpěvačky, která je ale už více než 12 let zbavena svéprávnosti.

Dokument Framing Britney Spears (v češtině Osvoboďte Britney Spears) spatřil světlo světa v USA v únoru a šokoval celý svět.

Snímek zobrazuje život zpěvačky od jejího dětství až do současnosti. Ze začátku je to příběh o neuvěřitelně talentované a pracovité mladé dívce, která má doslova raketový start a daří se jí na co sáhne. Postupně ale přichází problémy, které vyvrcholí v roce 2007, kdy si zpěvačka na veřejnosti oholí hlavu úplně dohola.



V roce 2008 vstupuje na scénu její otec James, který získává dohled nejen nad dceřinými penězi, ale i nad celým jejím životem. A ani v roce 2021 nemá zpěvačka možnost o sobě sama rozhodovat, i když vydělává miliony dolarů.



Film odhaluje, čím vším si mladá dívka musela projít a jakým nespravedlivým útokům musela čelit od svých blízkých i od médií. Příběh plný talentu, ale i léků a alkoholu, v některých chvílích až nebezpečně připomíná osud české zpěvačky Ivety Bartošové.



Snímek Osvoboďte Britney Spears má 74 minut a vznikl pod hlavičkou deníku The New York Times. Sama Britney se na jeho vzniku nepodílela, ale po odvysílání napsala na svůj Instagram, že teď chce být hlavně normálním člověkem.

"Jednoduše si užívám radosti každodenního života. Každý člověk má svůj příběh. Nezapomeňte na to, že i když si myslíte, že daného člověka dobře znáte, jeho život je jiný za hledáčkem kamery," napsala Britney.

Již od pátku 12. března si celý snímek můžou diváci pustit na Voyo.cz a to dokonce i s českým dabingem.