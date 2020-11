Domácí násilí letos vzrostlo skoro o polovinu! Nejsou to jen facky

V tomto roce je důležité si připomenout Mezinárodní den proti násilí na ženách. Právě letos se totiž v důsledku koronavirové pandemie zvýšil počet obětí domácího násilí přibližně. Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR se objevil také nový fenomén, že se na neziskové organizace začali obracet lidé, kteří mají s domácím násilím problémy už několik let, ale kvůli nouzovému stavu jsou již neúnosné.

V důsledku koronavirové pandemie musí lidé trávit doma mnohem více času. To také vedlo k tomu, že organizace zaznamenaly o zhruba o 40 procent zvýšený zájem o služby na pomoc obětem domácího násilí. Navíc se před ním lidé nemají, kam schovat. Předtím domácímu násilí oběti většinou na část dne unikly, ale v době, kdy celá rodina většinově musí být doma, se situace zhoršila.

Povědomí o domácím násilí je v Česku podle výzkumu poměrně ucházející, ovšem jen u toho fyzického. Daleko častěji ale jde o kombinaci psychického, fyzického, sexuálního i ekonomického násilí a manipulace. Tyto ostatní formy podle Branislavy Marvánové Vargové (NeNa - Koalice specializovaných center pro ženy zažívající násilí) berou občané na lehkou váhu. "Psychické a ekonomické násilí bývá zanedbávané a je také mnohem hůř dokazatelné," sdělila.

"Například psychické násilí je velký problém, je plíživé a nenápadné. Oběti psychického násilí by byly radši, kdyby jim muž dal radši facku, protože by to bylo alespoň hmatatelné," řekla Marvánová Vargová. Takto si oběť často ani neuvědomí, že se jí něco děje, a pak už může být velmi těžké se z toho dostat.

Vážné případy domácího násilí si objevily už během nouzového stavu na jaře. "Děda ohrožoval a napadal celou rodinu, všichni se ho báli. Dospělé dceři se podařilo přivolat policii, současně přijela i záchranná služba. Muž by agresivní i vůči ošetřující lékařce. Policie ho v noci v 1:30 přivezla zpátky domů s tím, že je podnapilý, ale záchytky jsou zavřené a nemají ho kam umístit," popsala příklad domácího násilí Branislava Marvanová Vargová.