Domácí výuka vadí rodičům i dětem. Experti chtějí návrat všech žáků

Podle odborníků by se do škol měli co nejdříve vrátit nejen žáci 1. a 2. tříd, ale i žáci vyšších ročníků a studenti středních škol. Distanční výuka podle nich neprospívá dětem ani rodičům. Ti si stěžují, že se musí o děti starat a nemohou pracovat.

"Těším se, protože je to i pro něj dlouhé. Potřebuje kontakt s dětmi a pro nás pro všechny to bude takhle lepší," svěřila se jedna z maminek televizi Nova. Rodiče se shodují, že výuka doma není snadná.

"Buď se věnujete tomu dítěti, nebo vyděláváte. Nic mezi tím často není," říká ekonom Daniel Münich. "Když máte na starost napůl vzdělávání svého dítěte, musíte obstarat obživu, starost o domácnost, to je velký výkon," dodává. Podle něj jsou to hlavně ženy, které nesou celou tu tíhu.

"My nejsme učitelé, my jsme rodiče. Nemáme pedagogické vzdělání, takže asi to není úplně lehké. Já mám doma třeťáka. Mít dítě v první třídě, tak vůbec nevím, jak bychom to dělali," popisuje svou zkušenost s distanční výukou další maminka.

Rodičům, kteří jsou kvůli distanční výuce s dětmi doma, navíc klesly i příjmy. "Není to problém jen chudých domácností, kteří žili z ruky do pusy. Je to věc i lidí, kteří mají půjčky, hypotéky, pro ně to je srovnatelná nejistota," tvrdí Münich.

A v nejistotě jsou i studenti. "To, že neprobíhá praktická výuka, je největší problém pro žáky. Za hospodářskou komoru navrhujeme, že až se otevřou první stupně, tak by bylo potřeba, aby se otevřela praxe na odborných školách," říká viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

Také se neví, jak budou probíhat talentové zkoušky na sportovní a umělecké střední školy. Ty bývají obvykle v lednu a únoru. Podle odborníků navíc online prostor umožňuje třeba i šikanu učitelů, s níž se dosud nesetkali.