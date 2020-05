Domácí výuka: Některé školy ji zvládají, jinde je to jako o prázdninách

V pondělí se vracejí žáci devátých tříd do lavic. Koronavirová krize a s ní spojené přerušení výuky ukázaly velké rozdíly mezi jednotlivými školami. Zatímco někde se s novou výzvou učitelé vypořádali na jedničku, jinde se omezili na posílání domácích úkolů.

Johana chodí do šesté třídy. Denně dostává od učitelů tolik úkolů, že učením stráví stejný čas, jako když chodila do školy. "Výuka trvá od 8:30 do těch 14, respektive 15 hodin," uvedl ředitel Jan Teplý.



"Posílají nám zadání na úkoly přes email, studijní informační systém a Google Classroom. Potom se na videokonferencích normálně učíme jako ve škole," popsala žákyně.



Johana celé dopoledne stráví u tzv. online hodin, které probíhají přes videokonference, odpoledne se pak věnuje dalším domácím úkolům. "Snažíme se dodržovat stejné penzum času a témat, které bychom dělali normálně ve škole," popsal ředitel Jan Horkel.



Řada Johaniných vrstevníků ale tak náročný den nemá. Program některých z nich připomíná spíš prázdniny. "Tak dvě hodiny se učíme. Potom buď hraju nebo chodím ven s kamarády," popsal svůj denní program další žák Míra.



Výuku učitelé soustředí především na hlavní předměty, jako je čeština, angličtina nebo matematika, okrajově ale také na jednotlivé výchovy. "Mají méně příkladů, než mají ve škole, méně učení, takže si myslím, že i pro něj je to celkem klidnější," sdělil tatínek Míry.



Ministerstvo školství chce, aby se rozdílný přístup učitelů k výuce odrazil i v jejich ohodnocení. Přímo ale odměny ovlivnit nemůže. "Apelujeme na zřizovatele a ředitele škol, že zohlední tu náročnou situaci, na kterou se nemohl nikdo dopředu připravit, a to právě v tom odměňování," řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



Situace ale bude ještě náročnější. V pondělí by se do lavic měli vrátit deváťáci, 25. května žáci prvního stupně. Jenže chodit fyzicky do školy bude stále dobrovolné. Takže kromě dětí v lavicích budou muset školy zachovat i vzdělávání žáků, kteří zůstanou doma.