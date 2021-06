Domácnosti čeká zdražení elektřiny, ceny porostou až o stovky korun

Zatímco v prvním čtvrtletí zaplatili lidé za jednu megawatt hodinu v průměru kolem 1500 korun bez DPH, v nových cenících společností se ceny pohybují i nad dva tisíce korun za megawatt hodinu. Zdražení se na fakturách domácností projeví ke konci letošního roku.



Odborníci tak lidem doporučují, aby si co nejdříve, pokud je to ještě možné, našli pevnou cenu na co nejdelší období, a to alespoň na tři roky, jelikož očekávají, že ceny energií porostou i v příštím roce.



Mírné zdražení čeká také odběratele plynu. Společnosti totiž v minulosti příliš nezlevňovaly. Ceny se tak zvýší o 100 až 200 korun za jednu megawatt hodinu. Meziroční zvyšování cen je ale citelné. U plynu bylo zdražení ve velkoobchodních cenách o 70 procent. U elektřiny pak 60 procent.



Hlavní vlna zdražování ale domácnosti čeká zřejmě na konci tohoto roku, kdy by elektřina mohla zdražit v průměru kolem patnácti procent, plyn pak do deseti procent.