Domácnosti čeká zdražování energií. Připlatíme si o tisíce korun za rok

Letošní zima bude pro nás opět o něco dražší. Zvednout by se totiž měla cena elektřiny i plynu. A to až o desítky procent. Kvůli růstu poptávky po energiích a drahým emisním povolenkám si připlatíme až o tisíce korun za rok.

Je jedno, jestli budete topit plynem nebo elektřinou. V obou případech vás příští zima vyjde zase o něco dráž. Ceny za tyto energie jsou přitom už teď nejvyšší za několik let a například slečna Natálie za ně doplácela i minulý rok. "Musela jsem doplácet za elektřinu a plyn dohromady okolo 6000 korun,“ řekla Natálie.



Tahle zima pro ni bude ale zřejmě ještě dražší. "Jak u plynu, tak u elektřiny se koncové ceny zvýší zhruba o 15 %. U elektřiny pak lze očekávat další zdražování v následujících letech,“ vysvětlil ekonom Štěpán Křeček.



To by pro Natálii znamenalo zdražení ročních nákladů o více než 2000 za elektřinu a okolo 500 korun za plyn.



Cena elektřiny na velkoobchodním trhu od září vzrostla téměř o 75 % a plyn zaznamenal nárůst dokonce o více než 100 %. To, že se zdražování energií do budoucna nevyhneme, potvrzuje i fakt, že některé energetické společnosti začínají se zdražováním už teď.



"Po dvou letech, co jsme drželi stále stejné ceny, už nezbývá, než je upravit, protože cena na burze a na trhu roste. To navýšení bude o sedm procent,“ řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec.



"V nejbližší době ceny budeme držet a jak říkám, je to z důvodu toho, že jsme schopni nakupovat na několik let dopředu,“ sdělil mluvčí ČEZu Roman Gazdík.



Podle ekonomů si ale do budoucna připlatí za energie všichni. Výjimkou nebudou ani ti, kteří mají kotel a topí uhlím. Jeho cena by do konce roku měla také růst.