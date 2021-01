Domácnosti ušetří za topení. Podle ekonomů zlevní plyn, uhlí i elektřina

Topení pro domácnosti zřejmě zlevní. Elektřina od nového roku zlevňuje a ekonomové tvrdí, že v následujících měsících by mohli ušetřit i lidé, kteří topí plynem nebo uhlím. Letošní topná sezóna by tak mohla patřit k těm nejlevnějším.

Silné mrazy ještě v této topné sezóně neuhodily, a tak řada lidí ušetřila. Někteří ještě ani pořádně nezapnuli topení. "Většinou mám doma topení z větší části vypnutý, dokud není mínus deset, tak mi to nevadí," prozradil TV Nova jeden z dotazovaných.

"Mám klasicky ústřední topení, takže si ho pěkně stáhnu, co to nejmíň jde, minimálně na večer," svěřil se další. V paneláku to jde, řada lidí může využívat tepla od sousedů. V domku je i během mírné zimy nutné vytápění.

Třeba pan Stanislav Světlík je rád, že se už nemusí tahat se dřevem. "To se muselo sehnat, dovézt, uložit, usušit, že, a teďka dovezu uhlí, nasypu a dva dny třeba nemusím přijít," libuje si.

Dřevo je přitom kvůli kůrovcové kalamitě levné. Kubík naštípaného tvrdého listnatého dřeva vyjde zhruba na 1600 korun, smrk je levnější. Metrák černého uhlí stojí kolem 600 korun. Lze ale očekávat, že cena uhlí a třeba i plynu půjde dolů.

"Pro ty nejbližší týdny to vypadá poměrně dobře, ceny benzinu a nafty u čerpacích stanic, stejně tak jako ceny dalších paliv pro domácí vytápění, by mohly být mírně levnější než teď," potvrdila ekonomka Markéta Šichtařová.

"Při nízkých cenách ropy by měly teoreticky klesat také ceny zemního plynu, uhlí i případně dalších energetických komodit," souhlasí i ekonom David Marek. Od začátku roku klesla o několik procent regulovaná část ceny za elektřinu a plyn. Lidé, kteří jím topí, by tak mohli za rok ušetřit i několik tisíc korun.

Topná sezóna ruku v ruce s chladnějším počasím ale přispívá ke zhoršení kvality ovzduší. Výrazně překročené limity byly v posledních dnech naměřeny na východě republiky.

"Nepříznivé anebo mírně nepříznivé rozptylové podmínky očekáváme i v nejbližších dnech, a to zejména v ranních a dopoledních hodinách," shrnula meteoroložka Dagmar Honsová. Starší lidé, nemocní a lidé s dýchacími obtížemi by proto měli v těchto dnech v ranních hodinách omezit pohyb venku.