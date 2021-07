Dominik zmizel před více než měsícem. Pokud jsi naživu, ozvi se, prosí matka

Dominikovi z Tišnova je 21 let, jeho pohřešování matka policii oznámila už 2. června. Pátrání je však po více než měsíci neúspěšné. Během noci před maturitní zkouškou odešel a dosud se nikomu neozval.

Mladíkova maminka umírá strachem. "Vůbec nic nemáme. Kriminálka se s námi nebaví, protože prý za celý měsíc na nic nepřišli," řekla TN.cz zoufalá žena.

Nedovede si vysvětlit, co se stalo. Dominik podle jejích slov z maturity strach neměl. Během praktické zkoušky měl obhajovat výrobek, který mu fungoval. Prý se na to těšil, přesto zmizel.

Vyděšená žena si něčím podobným neprochází poprvé. "Je to trošku složitější, protože jsem takhle před 15 lety hledala manžela a našli jsme ho mrtvého. Je to pro mě nesmírně těžké, manžel tehdy zmizel ve stejném období. Dominik o té události musel mluvit před dvěma měsíci, když měli ve škole povinné psychologické testy. Tam se o tom bavili, ale normálně prošel. Dostal se i na vysokou školu," pokračovala. Nemá ponětí, kde by její chlapec mohl být. "Policie už nám nedává moc nadějí. Je to už dlouho," dodala v slzách.

Dominik je zhruba 175 centimetrů vysoký, střední postavy. Má hnědočerné vlasy, modré oči a nosí plnovous. Podle policie vypadá na 22 až 25 let.

Policii se zatím nepodařilo získat o Dominikovi nové stopy. "Než odešel z domova, dověděl se o neúspěchu ve škole. Právě ten by mohl být jedním z důvodů opuštění domova. Pohřešovaný student má také vztah k Havlíčkobrodsku, kde by se mohl pohybovat. Informace k možnému pohybu pohřešovaného mladíka můžete sdělit policistům na tísňovou linku 158," uvedl tehdy mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.