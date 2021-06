Domov důchodců uzavřel covid, senioři mohou po týdnu ven

Domov důchodců ve Velkých Hamrech na Jablonecku se v pondělí po sedmi dnech konečně otevírá. "Ty opatření jsou jasná. Pro návštěvy asi 9 režimů, je to dost složité, ale prostě je to na místě. Zatím nemůžeme dělat společné akce, děláme to po odděleních," řekl ředitel domova důchodců Čestmír Skrbek.



Minulý týden v nemocnici zemřel 81letý klient domova, a to i přesto, že byl proti koronaviru očkovaný. Následné testování prokázalo, že mezi nakaženými je i další klient a také jedna z ošetřovatelek, která však očkována nebyla.



Očkování personálu je dobrovolné a podle ředitele domova důchodců je to špatně. Z 90 zaměstnanců domova se očkovat nechalo 83 lidí. Ministerstvo zdravotnictví povinné očkování zdravotníků zatím neplánuje.



"Jsme požádali znova těch sedm pracovníků, aby to zvážili. Budeme s nimi jednat dál. Je to opravdu dlouhodobá věc, přesvědčit, poprosit, požádat, apelovat. Je to nekonečný příběh a doufejme, že nám v tom kompetentní orgány pomůžou," dodal Skrbek.