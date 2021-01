Trump může skončit bez peněz na dlažbě. Německé bance dluží miliardy

Dosluhující americký prezident Donald Trump dluží největší německé bance Deutsche Bank 340 milionů dolarů. To je v přepočtu 7,3 miliardy korun. Bance za tyto peníze Trump ručí nemovitostmi, které se ale dlouhodobě nachází v problémech. Jedná se o golfové hřiště v Miami, nebo o budovu Old Post Office ve Washingtonu, z které Trump udělal svůj hotel.

Prezident Donald Trump je největším dlužníkem německé banky Deutsche Bank. Aktuální dluží 340 milionů dolarů, což je v přepočtu 7,3 miliardy korun. Za takovou částku byste si mohli pořídit více než 240 opravdu luxusních bytů v Praze.

Půjčka je splatná v roce 2023. Podle magazínu Forbes Donald Trump údajně souhlasil s osobním ručením za půjčky a to i přesto, že jeho daňová přiznání ukázala ztráty 55,5 milionu dolarů. Hotely, které Donald Trump vlastní, se dlouhodobě potýkají s finančními problémy. Pokud by se tak rozhodla banka zrušit své vztahy s Trumpem, nebo by Trump nebyl schopen dostát svým závazkům, mohl by se dosluhující prezident ocitnout v problémech.

Banka by teoreticky mohla získat nemovitosti, které dosluhující prezident vlastní. Také by mohla získat další Trumpova aktiva, aby dostala své peníze zpátky. To by ovšem mohl být problém, protože Trumpova vlastnická struktura je velmi nepřehledná.

Celkově německá banka půjčila Trumpovi už 2,5 miliardy dolarů, to je více než 60 miliard korun, za poslední dvě dekády na jeho projekty.