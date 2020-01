Trump navrhl nezávislý stát pro Palestince. Tisíce z nich protestují

Dlouho očekávaný mírový plán pro Blízký východ americký prezident Donald Trump představil v úterý. Oznámil ho po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua po jejich jednání v Bílém domě.

Součástí plánu je i návrh vzniku nezávislé Palestiny. Informovala o tom britská televize BBC. Podle Trumpových slov se může jednat o poslední příležitost Palestinců získat vlastní stát. Podmínkou však je, aby byl Jeruzalém hlavním městěm Izraele. Východní Jeruzalém má být naopak hlavním městěm Palestiny.

Dohoda zahrnuje i pozastavení výstavby izraelských osad nejméně na čtyři roky. Izrael by sice nemohl stavět nové, přesto by mu tento krok umožnil udržet si kontrolu nad většinou již vybudovaných osad. Podle plánu by Palestincům náleželo dvakrát větší území než to, které doposud kontrolují. Osady na Západním břehu Jordánu by ale připadly Izraeli.

Palestinci Trumpův plán razantně odmítají, podmínky se jim zdají nepřijatelné. Americký prezident je podle nich zaujatý a jedná ve prospěch Izraele. V úterý se proto tisíce z nich vydaly do ulic protestovat. S sebou si rozhořčení lidé nesli fotografie Trumpa a Netanjahua, které zapalovali. V rukou rovněž drželi transparenty, na nichž stálo "Palestina není na prodej".

Izraeli se naopak plán velmi zamlouvá - Netanjahu hovořil o přelomovém okamžiku. "Věřím, že si po desetiletí, možná i po staletí, budeme pamatovat 28. leden 2020," řekl. "Společně můžeme Blízký východ dovést k novému úsvitu," dodal Trump.

Zveřejnění plánu přišlo v den, kdy Netanjahu stáhl žádost o přiznání imunity - oficiálně tak může začít trestní stíhání kvůli korupčním skandálům. Začátkem března se tak budou v Izraeli konat parlamentní volby. Obyvatelé země půjdou k urnám už potřetí za poslední rok.