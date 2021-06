"Donesl pití, vzbudila jsem se nahá." Dívce bylo 16, když potkala Feriho

Jsou to dva týdny, co Dominik Feri kvůli nařčením ze sexuálního zneužívání rezignoval na poslanecký mandát a odešel z TOP 09. Deník N a portál A2larm ve čtvrtek zveřejnily svědectví dalších žen. Je mezi nimi i jedna, které mělo být v době setkání s Ferim pouhých 16 let.

Výpověďmi několika žen o chování Dominika Feriho, který se podle nich měl dopouštět sexuálního násilí a nátlaku, už řeší policie. Deník N a A2larm teď zveřejnily další svědectví.

Ozvala se jim i Monika, která se s Ferim měla setkat ve svých 16 letech. "Dominik Feri, kterému v té době bylo 19, si mě našel na facebooku, zkontaktoval mě a nejdřív jsme si psali. On mě chtěl poznat, z čehož jsem byla úplně nadšená," svěřila.

Nakonec se domluvili, že se setkají ve vinárně. Feri měl po jedné skleničce navrhnout, aby šli k němu domů. To dívka neodmítla, podle svých slov ale rovnou řekla, že tam nechce spát.

"Chvíli jsme si povídali, potom mě Dominik zkusil obejmout a dát mi pusu. Já od něj odešla a řekla, že nic takového nechci," pokračovala. Feriho to údajně rozčilovalo, asi po hodině jí měl nabídnout něco k pití, prý velkou láhev fanty. "Vypila jsem určitě dost a pak nastal ten problém. Tohle je totiž to poslední, co si pamatuju, pak už mám jen útržky vzpomínek," tvrdí Monika.

Podle svých slov si ale vybavuje, že se vzbudila, byla nahá a Feri na ni údajně sahal.

"Udělám ti malé černoušky"

"Nedokázala jsem ale ovládnout tělo, jen jsem se lepila na studenou zeď, abych od něj byla co nejdál, ale on mě držel a osahával. Ani nevím, jestli jsme měli sex. Rozhodně vím, že mi do intimních míst strkal prsty, že na mě sahal, sahal na mě několikrát za tu noc," popsala.

Promluvit se rozhodla i Julie, kterou prý Feri oslovil na narozeninové oslavě společného kamaráda. "Říkal mi, že jsem hot jak prase, mám dobrý prsa, že jsem odvážná, že mám na sobě s takovýma prsama šaty, že ho to vyzývá," řekla s tím, že ho poslala do "patřičných mezí", Feriho to ale mělo ještě víc přitáhnout. Údajně jí šeptal do ucha, že jí "udělá malé černoušky".

"V jeden moment sjel po mém těle, nejdřív mi sahal na zadek a pak se mi snažil dostat mezi nohy. Měla jsem z toho na stehně modřinu, protože v ten moment jsem se snažila vzpírat a vzpouzet. Všichni, kteří tam byli s námi, se smáli a přišlo jim to úplně v pohodě," dodala. Z večírku prý nakonec raději utekla.

Policie hledá další ženy

Pavlínu měl Feri zase přesvědčovat k sexu ve třech se svým kamarádem. "Nechápala jsem to, protože jsme si před pár hodinami řekli, že jsme si nesympatický a nebudeme spolu nijak interagovat. Řekla jsem, že je mi to nepříjemné, a odešla jsem z pokoje, kde byl," popsala.

Feri hned po zveřejnění prvních svědectví rázně popřel, že by se kdy dopustil sexuálního násilí. "Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám," připustil ale. Rezignoval na mandát poslance, nebude kandidovat v podzimních volbách a pozastavil i své členství v TOP 09, k čemuž ho vyzvalo vedení strano.

Kriminalisté od 1. června případ prověřují, mají podezření ze spáchání některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Žádají další případné poškozené, které se zatím policii nepřihlásily, aby tak učinily na linku 158 nebo přímo vyšetřovatelce na číslo 731 195 066.





Podívejte se na reportáž TV Nova o konci Feriho v TOP 09: