Dopis z vězení: Tohle prozradil rukopis vraha dívky z Jihlavy!

Dopis odsouzeného vraha Michala Kisiova (nyní Michala Ambosia Pokorného), který poslal do redakce TN.cz, o něm prozradil víc, než možná sám chtěl. Co z jeho rukopisu vyčetla zkušená grafoložka?

"Pisatel je vytrvalý, s dostatečným množstvím vrozené energie. Mezi jeho vlastnosti rozhodně nepatří zbrklost, ale než cokoli udělá, zvažuje, jestli výsledek bude ekvivalentní vynaloženému úsilí," má jasno grafoložka a předsedkyně Asociace grafologů ČR Zuzana Dobiášová.

Dodala, že Pokorný/Kisiov je podle její analýzy emočně stabilní, jen tak něco ho nevyvede z míry. "Převažuje u něho introverze, raději si udržuje od druhých určitý odstup a chrání si své nitro," vypozorovala Dobiášová.

Mladík odsouzený za brutální vraždu Petry z Jihlavy má nápadně úpravný a uspořádaný rukopis. To není podle grafoložky u pachatelů násilných trestných činů a vrahů nic neobvyklého.

"Obecně lze tato písma rozdělit do dvou skupin. První z nich jsou rukopisy, které vykazují velké nepravidelnosti. Kolísá vše od sklonu, přes velikost, těsnost či šířku až po jednotlivé tvary liter. Pro tuto skupinu je charakteristické to, že své činy většinou provádějí spontánně, tedy bez přípravy. Čin většinou vyplyne z nějaké vyhrocené situace a díky určitému spouštěcímu impulzu. On je jejich život vlastně rozházený stejně jako jejich rukopis," popisuje Dobiášová.

Pokorný patří do druhé skupiny. "Hlavním písmovým znakem je pravidelnost ve sklonu, mezerách, řádkování, velikosti. Tyto pisatele lze charakterizovat tím, že vše promýšlí, tedy jejich činy v drtivé většině nejsou činy spontánními, ale jsou dobře promyšlené," říká grafoložka.

Obě skupiny podle Dobiášové spojují některé znaky v rukopisu, takzvané znaky nepoctivosti. Podle nich se prý dá spolehlivě určit, zda je pisatel schopen násilného činu.

Část dopisu:

"Obecně platí, že čím více znaků nepoctivosti se v rukopisu vyskytuje, tím více má jeho pisatel sklony k asociálnímu jednání. Když v konkrétním rukopisu najdeme jeden tento znak, nemusí to vůbec nic znamenat, a může jít o "běžné“ písmo. Pokud se však výskyt zvýší na tři a více, je třeba se mít na pozoru," uzavřela povídání o písmu vrahů Dobiášová.

Michal Pokorný/Kisiov podle verdiktů soudů vraždil v Jihlavě v roce 2013, pomáhali mu dva kamarádi. Jejich obětí se stala teprve patnáctiletá Petra, kterou brutálně umučili k smrti a její tělo nakonec hodili do popelnice. Oba hlavní aktéři dostali výjimečné tresty.

