Doplněk stravy pro děti obsahuje alergen. Inspekce nařídila ihned stáhnout z prodeje

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila neprodleně stáhnout z trhu doplněk stravy pro děti Infants Dophilus Plus. Jde o probiotický komplex, který obsahuje 7 probiotických kultur a 6 miliard životaschopných bakterií v jednom gramu. Analýza v laboratoři totiž prokázala, že výrobek obsahuje alergen, a to mléčnou bílkovinu. Jenže to výrobce nikde neuvádí.