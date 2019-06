DOPLŇTE SI VČAS SVOU STŘEVNÍ MIKROFLÓRU A UŽIJTE SI DOVOLENOU!

Při rovnováze střevní mikroflóry se podpoří i náš imunitní systém.



Střevní mikroflóra je tvořena mikroorganismy, které pomáhají s trávením, přispívají k udržení normálních imunitních funkcí a rovněž produkují některé vitamíny. Většina těchto mikroorganismů patří k tzv. „dobrým“ bakteriím, které jsou užitečné pro zachování zdraví a funkci střev tím, že vytvářejí bariéru proti přerůstání potenciálně „špatných“ bakterií, které se také ve střevech nacházejí. Za normálních podmínek je mezi těmito typy bakterií rovnováha, při níž je množení a růst „špatných“ bakterií potlačen. Nicméně některé situace mohou tuto rovnováhu porušit. Dojde pak k růstu a množení patogenních bakterií, které mohou způsobit střevní poruchy.



Dovolená je okamžikem, kdy si chceme především odpočinout a uvolnit se. Avšak stres před dovolenou spojený např. s balením, zařizováním nebo dokončováním úkolů v zaměstnání, může ovlivnit naši střevní flóru. Mikroflóra nemá čas se přizpůsobit novým situacím a ztratí přirozenou rovnováhu. Zvláště pokud plánujeme „dobrodružnou“ cestu do exotických a vzdálených destinací, kde jsou zhoršené hygienické standardy, může místní voda nebo kontaminované potraviny dále ohrozit rovnováhu v našich střevech.



V těchto případech změna střevní mikroflóry může narušit poklidný průběh naší dovolené.



Z tohoto důvodu je vhodné doplnit a vyvážit střevní mikroflóru. Při rovnováze střevní mikroflóry se podpoří i náš imunitní systém.



Co je střevní mikroflóra?



• STŘEVNÍ MIKROFLÓRA = mikroorganismy osídlující střeva

• Lidský trávicí trakt představuje jednu z největších ploch v lidském těle (250–400 m2)

• V průběhu průměrného života projde trávicím traktem kolem 60 tun potravy

• Počet mikroorganismů osídlujících trávicí trakt se odhaduje na více než sto bilionů

• Bakterie trávicího ústrojí pro náš organismus tvoří vitamíny, mastné kyseliny s krátkým řetězcem a jiné pro nás nepostradatelné látky a živiny, které si sami neumíme vyrobit

• Je důležité, aby střevní mikroflóra byla v rovnováze.





Když odjíždíte na dovolenou, střevní bakteriální mikroflóra může ztratit svou přirozenou rovnováhu. Může za to např. konzumace místní vody a potravin, které mohou být kontaminovány viry nebo bakteriemi, zejména pokud cestujete do exotických destinací. Nebo prostě jen sníte něco, na co vaše střeva nejsou zvyklá.Faktory, které mohou ovlivnit rovnováhu střevní mikroflóry:• Změna klimatu nebo stravy• Stres spojený s cestováním• Špatné hygienické podmínky v místě pobytu• doplněk stravy se sladidlem• obsahuje:Saccharomyces boulardii (6 miliard)Vitamíny:• Vitamín A přispívá k udržení normálního stavu sliznic• Vitamíny B6 a B12 přispívají ke snížení vyčerpání a únavy• Vitamíny B6, B9, B12, D a A: podporují normální fungování imunitního systémuFruktooligosacharidy: prebiotickou vlákninu, která slouží jako zdroj energie pro přátelské střevní bakterie.• určen pro dospělé a děti nad 12 let (nesmí používat těhotné a kojící)• jedná se o orodispergovatelný granulovaný prášek v sáčku (prášek nasypejte do úst a nechte rozpustit)• 12 sáčků v balení – dávkování: 1 sáček denně bez zapíjení po dobu až 1 měsíce. Užívání lze znovu zopakovat dle vašich potřeb.Speciální přípravek Probiaron® je balen v sáčcích a je zvláště vhodný k přepravě s sebou během výletů nebo dovolené. Jak používat: 1 sáček vysypte přímo do úst bez nutnosti zapíjení.