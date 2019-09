Dopravní kolaps v Brně. Kvůli havárii vodovodu se tvoří dlouhé kolony!

Před dopravním kolapsem varují i policisté, kteří od Táborské uzavřeli v Gajdošově ulici oba pruhy vedoucí na Starou osadu. V místě se tvoří dlouhé kolony, auta musí místo havárie objíždět.

"Na místě pracují policisté, objízdná trasa vede přes ulici Tábor a Jamborovou zpět do Gajdošovy ulice. V místě se budou tvořit v obou směrech kolony," informoval mluvčí policie Bohumil Malášek.

Problémy se netýkají jen řidičů, s omezením musí počítat i lidé, kteří chtějí cestovat městskou hromadnou dopravou.

"Linky 44, 55, 74, 75, 78, x27; Zastávka Gajdošova › Stará osada; Neprůjezdná komunikace; Z důvodu havárie vodovodního řadu není obsluhována zastávka Gajdošova ve směru na Starou osadu. Autobusové linky jedou odklonem. Počítejte s nepravidelností na linkách v dané oblasti," informuje Dopravní podnik města Brna.

Linky 44 a 74 vynechávají zastávky Škroupova, Otakara Ševčíka a Gajdošova, jedou přímo na Starou Osadu.

Pro domy, které havárie postihla, byly přistaveny cisterny s vodou. Pokud se při opravách nevyskytnou komplikace, měla by být dodávka vody obnovena ještě během dneška, oprava komunikace by měla trvat do čtvrtka odpoledne.