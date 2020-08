Dopřejte osvěžující letní drink i dětem! TIPY na nejlepší nealko nápoje

Míchané nápoje neodmyslitelně patří ke každé správné letní párty. Ti, kteří alkohol nepijí ať už z přesvědčení, kvůli nízkému věku, nebo proto, že se chystají sednout za volant, obvykle zůstávají o vodě. To ale vůbec není potřeba! Zde je výběr šesti nejlepších receptů na letní nealko drinky.

Atomic cat

Na jeden drink potřebujete:

4 díly pomerančového džusu (1 díl = 2cl)

4 díly tonicu

Plátek pomeranče a višeň na ozdobu

Led

Tenhle drink v horkém létu spolehlivě osvěží, pro dokonalý efekt můžete servírovat s míchátkem a slámkou. Vysokou sklenici do tří čtvrtin naplňte ledem. Vlijte pomerančový džus a přilijte tonic. Ozdobte plátkem pomeranče a višní.

Bora-Bora

Na jeden drink potřebujete:

3 díly ananasového džusu

3 díl zázvorové limonády

½ dílu grenadiny

1 lžičku limetkové slámky

Led

Plátek limetky a višeň na ozdobu

Na přípravu tohohle osvěžujícího koktejlu budete potřebovat šejkr a sítko. Šejkr do zhruba poloviny naplňte kostkami ledu a přilijte ananasový džus, limetkovou šťávu a grenadinu. Důkladně protřepejte a přeceďte do ledem naplněné sklenice. Dolijte zázvorovou limonádou, ozdobte plátkem limetky a višní a můžete servírovat.

Borůvkový střik

Na jeden drink potřebujete:

1 dl borůvkového džusu

3 cl malinového sirupu

5 cl jablečného moštu

Sodu na dolití

Led

Na zahnání žízně v letním horku je tenhle koktejl jako stvořený. K jeho přípravě skvěle poslouží mixér. Nalijte do mixéru borůvkový džus, malinový sirup i jablečný mošt a chvíli mixujte. Do sklenice vhoďte několik kostek ledu, zalijte připraveným nápojem a dolijte sodou. Stačí jen přidat brčko.

Cinderella

Na jeden drink potřebujete:

2 díly pomerančového džusu

2 díly ananasového džusu

1 díl citronové šťávy

1 díl sodovky

½ dílu cukrového sirupu

Led

Plátek citronu na ozdobu

Pokud chcete koktejl "pro Popelku" připravit jako praví experti, vezměte si k ruce šejkr a barové sítko. Šejkr do poloviny naplňte ledem, přilijte pomerančový a ananasový džus, citronovou šťávu a cukrový sirup. Důkladně protřepejte a nalijte do vysoké sklenice, kterou předtím naplníte ledem. Ozdobte plátkem citronu a vychutnávejte.

Batman cocktail

Na jeden drink potřebujete:

6 dílů pomerančového džusu

0,5 lžičky grenadiny

Led

Plátek pomeranče na ozdobu

Supersnadný drink pojmenovaný po známém superhrdinovi spolehlivě osvěží a děti ho nejspíš budou vyžadovat znovu a znovu. Do vysoké sklenice nasypte led a nalijte pomerančový džus. Přidejte grenadinu a důkladně promíchejte. Ozdobte plátkem pomeranče a přidejte slámku.

Ananasový koktejl

Na jeden drink potřebujete:

1 hrnek jablečného moštu

½ hrnku ananasového džusu

1 lžičku citronové šťávy

1 lžičku cukru

5 kostek ledu

Špetku čerstvě namletého anýzu

Pokud dáváte přednost chuťově sofistikovanějšímu osvěžení, je tenhle drink pro vás to pravé. Do mixéru vhoďte několik kostek ledu a přilijte ananasový džus, jablečný mošt a citronovou šťávu. Přidejte cukr a čerstvě namletý anýz. Důkladně promixujte při malých otáčkách. Přes sítko vlijte do sklenic a můžete podávat.