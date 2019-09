Dorian a Gabrielle udeřily v Evropě! Přinesly vydatný déšť i silný vítr

Předpověď meteorologů se vyplnila. Od Spojených států se ex-hurikán Dorian a ex-tropická bouře Gabrielle přesunuly do Evropy. "Dneska hlásí velkou oblačnost s deštěm a čerstvým větrem o rychlosti kolem 60 km/h ze Skandinávských zemí Norsko," řekla pro TN.cz Dagmar Honsová z Meteopressu.

Vítr o rychlosti 60 km/h je i nad Velkou Británii a zejména v Irsku. Obyvatelé se musejí připravit na deštivý den. "Oblačnost a srážky začnou přibývat během noci na čtvrtek a to opět zejména v Irsku," dodala Honsová.

Podle meteorologů oba tropické systémy přinesou po deštích letní teploty. Ve Velké Británii by se mohly teploty od středy do neděle pohybovat kolem 24 až 26 °C. Obloha bude spíše jasná a slunečná. Objevit by se však mohly i přeháňky, a to o víkendu, uvedl deník Mirror.

Zlepší se také počasí v Česku. Většinou bude na našem území jasno až polojasno, ojediněle se mohou objevit přeháňky nebo déšť. V noci teploty klesnou na 12 až 3 °C, přes den by se měly pohybovat mezi 16 až 24 °C. Podobné počasí nás čeká také v následujícím týdnu, kdy by mohly teploty vyšplhat na 25 °C.

Tornáda na Mallorce:

S nepříznivým počasím se potýká od úterý Mallorca i Menorca. Hasiči vyjížděli k desítkám případů, informoval abc.es. Většinou se jednalo o zatopené sklepy, popadané stromy nebo zaplavené ulice. Vítr na některých místech dosahoval až 112 km/h. Silné bouřky podle meteorologů udeří také ve středu a bude je doprovázet opět vydatný déšť.

Podívejte se na reportáž o tropických systémech z Televizních novin: