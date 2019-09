Dorian připravil tisíce lidí o domov! "Nemáme ani práci, rodinu," hlásí

Hurikán Dorian bral vše, co mu přišlo do cesty. Nejvíce udeřil na Bahamách a ze 70 tisíc lidí udělal bezdomovce. Obyvatelé ztratili nejen své domovy, ale někteří i rodinu. Problémy jsou také s potravinami nebo vodou. Většina z nich se teď snaží dostat do Spojených států.