Krádeže bobů v Praze: Dětem zbyly oči pro pláč! "Už se chystala na naše!"

Dětem se ve velkém kradou boby, stěžují si obyvatelé Prahy 10. Jen od pátku do neděle o ně mělo v nestřežených okamžicích přijít několik dětí. Často je prý kradli dospělí dětem, když zůstaly krátce bez dozoru rodičů.

Česko minulý týden zasypal sníh a z bobů se stalo žádané zboží. V desátém pražském obvodu dokonce natolik, že si je lidé o víkendu měli krást.

"Dnes jsem měla tu čest a viděla paní od rodiny, jak se chystala na naše boby na hřišti Malinová. Nikdo jiný tam boby neměl, takže se paní opravdu nemohla splést. A to, s jakou grácií je pustila a dělala, jako že nic, a odkráčela," kroutila hlavou paní Jana na Facebooku.

Je přesvědčená, že kdyby si cizí ženy ve správný čas nevšimla, o boby by nenávratně přišla. "Pokud to čtete, vy sv**ě, na rovinu říkám, že jsem vám neztropila scénu jen kvůli vašemu dítku, protože to si tu ostudu nezaslouží a už tak je dost smutné, že má matku, která je ochotná krást," dodala od plic.

"Dejte si pozor! Už jsem četla i na jiných skupinách na Praze 10, komu všemu ukradli boby," varovala paní Jana ostatní.

Důvodem zarážejících krádeží má být údajný nedostatek bobů v internetových obchodech. Redakce TN.cz však během několika málo minut našla několik e-shopů, ve kterých mají oblíbenou zimní sportovní pomůcku k okamžitému odběru na výdejních místech.

Někteří dospělí, kteří chtějí boby pro své ratolesti "tady a hned", se údajně neštítili ukrást je jiným dětem, které byly zrovna bez dozoru rodičů. Stalo se to i dcerám pana Františka. Když se o neblahou zkušenost podělil na sociální síti, dostal dvoje boby jako dar.

"Chci obrovsky poděkovat vám všem, kteří jste včera a dnes projevovali empatii a poskytli pomoc. Holky už jezdí, boby mají okovy pevně spjaty s chodidly," napsal s nadhledem, pro zloděje ale žádná vlídná slova neměl.

Krádeží bobů sice mělo podle příspěvků na sociálních sítích proběhnout víc, městskou policii kvůli tomu ale nikdo nevolal. Víte o dalším takovém případu? Napište nám na mail zpravy@nova.cz. Děkujeme.