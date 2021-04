Poutě povoleny, tréninky ne?! Nechte lidi sportovat, vyzývají legendy

Česko od příštího týdne rozvolňuje. Částečně se do škol vrátí žáci, otevřou se některé obchody a povoleny budou i venkovní a vnitřní akce v omezeném počtu lidí. V nejistotě jsou ale sporotovci. Vláda totiž sport jasně nezmínila. Redakce TN.cz oslovila slavné sportovce, aby řekli, co si o situaci myslí.

Od září minulého roku se v Česku sport defacto zastavil. V současné době je povolené sportovat pouze jednotlivcům a výjimku mají i profesionální soutěže. Vláda od pondělí 12. dubna povolila konání vnitřních a vnějších akcí v omezeném počtu lidí (venkovní akce do počtu 20 lidí, vnitřní akce do 10 lidí). Sportovní akce ale vysloveně nezmínila.



Amatérští milovníci sportu tak čekají, kdy vláda povolí sportování i přímo jim. V mimořádném opatření ze 6. dubna se píše: "Povolují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb".

Z čehož podle některých právníků vyplývá, že by mělo být umožněno i venkovní sportování do 20 lidí. Redakce TN.cz se s dotazem obrátila přímo na ministerstvo zdravotnictví, zatím však bez odpovědi. Sportovní kluby i amatéři tak doteď nevědí, jestli se budou moci od pondělí vrátit na sportoviště a obnovit tréninky a zápasy.

Důvod, proč by nemohli lidé sportovat, když budou povolené akce do 20 lidí, nevidí fotbalová legenda Petr Čech."Mou ambicí není mluvit do práce expertům, kteří se zabývají nastavením celospolečenských pravidel. Mluvím jako sportovec i jako otec dvou dětí. Jsem v kontaktu s rodinou i nejbližšími kamarády, mnozí z nich – včetně mého tchána – se angažují ve sportu dětí nebo amatérů. Cítím z nich frustraci, vidí, že on-line sport jednoduše neplní to, co by sport pro děti plnit měl," sdělil Čech pro TN.cz.

Podle fotbalisty se i za dodržení opatření dá venku uspořádat velmi pestrý a zajímavý trénink. "Pokud se venku bude moct potkat 20 lidí, nevidím důvod, aby nebyly povoleny organizované tréninky pro amatéry, a především pak pro děti. Samozřejmě venku a s jasně stanovenými pravidly. I za dodržení nutnosti vzdáleností dokážete venku uspořádat velmi pestrý a zajímavý trénink zaměřený na kondici, techniku nebo obecné pohybové dovednosti. I bez nutnosti osobního kontaktu je možno připravit hodinu plnou sportu, soupeření a emocí. Věřím, že tento krok by byl při současné situaci v Česku skvělý pro amatérské sportovce, děti i jejich rodiče. A koneckonců jen sportující společnost může být dlouhodobě zdravou společností," dodal Čech.

Podobného názoru je i legenda hokejového Nagana Dominik Hašek. I ten si myslí, že současný zákaz sportování je těžký především pro malé děti. "Samozřejmě že mě mrzí, že téměř rok už tyhle sportovní aktivity chybí. Nařízení jsem dodržoval do teď a budu je dodržovat dál. Každopádně budu rád, když situace to sportování povolí. Já už sice nemám malé děti, ale dovedu si představit, jak to pro ně musí být těžké. Osobně mi schází, že si nemůžeme s kamaráda jít zahrát fotbálek nebo hokej. Věřím, že se to do konce tohohle měsíce změní," svěřil se Dominik Hašek.

Ve středu se měl kvůli sportu sejít předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička s bývalým ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Exministr byl ve středu ráno ve funkci nahrazen ale Petrem Afenbergerem. K otevření sportu už vyzval i Český olympijský výbor.

Právníci České unie sportu (ČSÚ) ve čtvrtek potvrdili, že z vládního usnesení vyplývá, že je amatérský sport od pondělí možný."Amatérští organizovaní sportovci mohou v rámci spolkové činnosti sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 20 osob a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 10 osob," píše ve stanovisku Daniel Viduna, advokát spolupracující s ČUS.

Unie tak doufá, že už od 12. dubna bude možné částečně sportovat. "Budeme chtít, aby Národní sportovní agentura co nejdříve jednala s novým ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem o dalších etapách a podmínkách v rozvolňování sportu. Mrzí nás, že nevyšla středeční schůzka s bývalým ministrem Blatným, kde se měly věci významně posunout," uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta.



Podle něj je nutné, aby stát co nejdříve změnil svůj přístup ke sportu, jelikož by to národ mohlo v budoucnu dohnat především v důsledků zdravotní péče."Pokud připravíme současnou generaci dětí o jeden rok organizovaného sportu a nenastartujeme v nich návyky ke zdravému životnímu stylu, dožene nás to za několik let v nákladech za zdravotní péči. Uvědomuje si tohle vůbec stát? Vždyť sport není jenom volnočasovou aktivitou, ale významnou prevencí," dodal Jansta.

Návrat k tréninkům od pondělí už potvrdil také svaz českého florbalu, který zároveň uvedl podmínky pro dodržení opatření. "Nová opatření řeší i roušky a sportovat lze bez roušek v případě dodržení rozestupů u venkovních tréninků, při sportování uvnitř nemusí mít roušku ti, kteří jsou pravidelně testování. Při jednom tréninku týdně musí mít test starý maximálně 48 hodin," zmiňuje Český florbal na svém webu.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.