ŽIVĚ: Dostanou důchodci více peněz? Poslanci to řeší na mimořádné schůzi

Poslanci ve středu řeší vládní návrh na dodatečné zvýšení starobních, invalidních, pozůstalostních a dalších důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci.

"Každoročně jsem navyšovala důchody v průměru o 900 korun. Loni jsem místo valorizace zvolila cestu jednorázového příspěvku. Důchody jsou nízké a senioři si zaslouží dostat přidáno. Proto chci, aby penze rostly i letos,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Podle odhadů ministerstva by měly důchody v příštím roce průměrně růst o 458 korun (2,9 %). Průměrný důchod by tak měl být podle předběžných čísel zhruba 15 859 korun a měl by dosahovat 41,8 % průměrné mzdy. Spolu s navýšením nad rámec valorizace o 300 korun by pak průměrný důchod měl být okolo 16 159 korun.

Spočítejte si na jednoduché kalkulačce, o kolik důchod v příštím roce vzroste vám či vašim blízkým.

Jednání Poslanecké sněmovny začalo ve 14 hodin, můžete ho sledovat živě v tomto článku.