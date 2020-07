Dostavba Dukovan bude stát 162 miliard. Většinu zaplatíme z našich kapes

Stát dnes podepisuje se společností ČEZ smlouvu na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Ten by měl stát 162 miliard korun a ze státní pokladny půjde 70 procent této částky. Zbytek zaplatí státem ovládaný ČEZ. Zahájení stavby je naplánováno na rok 2029. Do provozu by měl být blok uveden o sedm let později. Půjde o nejvyšší státní zakázku v historii samostatné České republiky.