Dotační program brzy skončí, ministerstvo rozdělí ještě 12 miliard

Investice do výzkumu a vývoje, podpora vysokorychlostního internetu, úspory energie, technologie pro Průmysl 4.0 a další. To jsou oblasti, ve kterých ministerstvo průmyslu a obchodu do konce roku vyhlásí dotační podporu pro podnikatele ve výši 12 miliard korun. Po úterním představení harmonogramu výzev vyzvalo ministerstvo podnikatele k včasnému podání žádostí o podporu. V harmonogramu došlo k celé řadě změn.