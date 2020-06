Doteď jsme mlčeli! Zdravotníci zveřejnili reakci k trestnímu oznámení

"Doteď jsme se nevyjádřili k situaci Covid-19, ale dnešním dnem už jsme nějak pocítili potřebu říct, že ne všichni se ztotožňují s tím, co se medializuje. Proto se na vás obracíme s naši "výpovědí"," zveřejnila skupina záchranářů v reakci na kauzu, kterou vyvolal otevřený dopis zdravotnice Veroniky Brožové.

Ta si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek pro záchranáře. Její prohlášení pak rozšířil internetový deník a další média. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová kvůli tomu podala trestní oznámení na vydavatelství kvůli možnému šíření poplašné zprávy v době nouzového stavu.

Některým záchranářům se postup Brožové nelíbí a s vyjádřením nesouhlasí. "Normální záchranář, normální člověk neřeší, proč něco nejde, ale přemýšlí, jak to udělat, aby to šlo, nepotřebuje k tomu nějaký návod," uvádí záchranáři v prohlášení s tím, že většinou nekomunikují přes sociální sítě a jiná média.

"Proč se nikdo nezeptá stěžující si záchranářky, jak situaci řešila a jak komunikovala před tím, než vykřičela své myšlenky na facebook jak 15letý adolescent? Proč nezavolala do skladu nebo svému nadřízenému? Nic jednoduššího nebylo? Jela někdy na výjezd bez ochranných pomůcek? My jsme nikdy bez ochranných pomůcek vyjet nemuseli a s jejím tvrzením nesouhlasíme. Jak tvrdí, že rouška je na dvě hodiny používání, to se vzalo kde," ptají se dále zdravotníci.

Nedostatek roušek podle nich šel řešit, některé zdravotnice přinesly šicí stroje na oddělení a šily roušky, aby jim stačily i v jiném zaměstnání. "A když se to objevilo na facebooku, tak jen z toho důvodu, že jsme se chlubily, jak jsme šikovné. A taky u nás nikdo nebyl v práci bez ochranných pomůcek," stojí dále v prohlášení.

"Z počátku se prostě každý učil, nikdo z těch, co ještě ve zdravotnictví pracují, tento stav nezažil, ale nemyslíme si, že by se někdo v téhle situaci bál jezdit na výjezdy. Pracujeme ve zdravotnictví a u záchranné služby i přes 25 let a rozhodně jsme během této doby zažili hodně věcí, které na nás zapůsobily a budeme si je pamatovat do konce života, ale život s rouškou a Covidem to nebude. Pro nás je Covid zkušenost, nic víc. Asi bude rozdíl v tom, že děláme svoji práci proto, že nás baví a vždy jsme ji chtěli dělat a nebylo to pro peníze ani pro popularitu. Mrzí nás i to, že díky Covidu a všem kauzám k němu zapadly všechny hezké věci, které se nám každý den daří. Hezké zásahy a návraty do života a nebo třeba jen uklidnění situace, že babička s teplotou ještě hned neznamená izolaci, Covid a smrt. Tohle je to, co musíme řešit dál bez ohledu na epidemii," shrnují zdravotníci jejich pohled na epidemii.

Podle těchto záchranářů je správná komunikace také velmi zásadní a někdy může být i víc než podaný medikament.

"Tento článek vznikl na "obranu" nás ostatních záchranářů, nikoho se tím nezastáváme, jen chceme ukázat, že jsou i jiné názory a postoje a jiní záchranáři. Nejde tady o podstatu problému, ale způsoby rozdílných řešení," uzavírají záchranáři Jana Perseinová, Radka Boříková, Dana Kopřivová, Miroslav Havlín, Svatopluk Kedroň, David Brabec a Lukáš Lepič.