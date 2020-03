Doteď párty, teď už utrum. Hospody trápí nařízení kvůli koronaviru

S vyhlášením nouzového stavu vstoupilo v platnost také omezení pro restaurace a hospody. Stravovací zařízení smějí být otevřená jen od šesti hodin ráno do osmi večer. Po dvacáté hodině musí být bezpodmínečně uzavřena. Část hospod na uzavření reagovala už ve čtvrtek, další část zůstala otevřená. Teď už prý bude zavřeno všude.

Reportér TV Nova ve čtvrtek ještě objevil lidi, kteří naposledy vyrazili do hospody na pořádnou párty. "Nó, svým způsobem jsme sem vrazili a trošku jsme to přehnali. To jsme dnes naposledy chtěli využít," poznamenal jeden z hostů s odkazem na nově zavedená pravidla.

Omezení provozní doby restaurací, barů a hospod si návštěvníci i provozovatelé vykládali po svém. Zatímco ve čtvrtek ještě panovaly zmatky ohledně toho, odkdy nařízení platí, někteří proto raději zavřeli, jiní ještě nechali otevřeno.

"Všichni to respektují a přišli se dneska rozloučit. Je tam asi 45 lidí, stálí hosté, víme, že se měsíc neuvidíme," popsal provozovatel restaurace Miroslav Hradec.

"Jsem si říkala, poslední den, kdy je otevřeno normálně než do osmi, tak je potřeba to využít," má jasno jedna z návštěvnic. Nyní už ale musí být bezpodmínečně zavřeno všude.

"V půl osmé musíme všechny hosty zkasírovat a v osm hodin u nás nesmí být nikdo," říká Sabina Srbová z jedné z ústeckých restaurací.

Dodržování provozní doby bude kontrolovat s největší pravděpodobností policie, pokud někdo provozní dobu nedodrží, může počítat se sankcemi.

Pokuty mohou jít až do miliónů korun. Omezení otvírací doby prý bude mít výrazný ekonomický dopad. "Budeme mít zkrácenou mzdu, budou dýška menší, to poznáme všichni," trápí Srbovou.

"Škody budou velké, bude potřeba propouštět jednotlivé lidi. Jsou výrazně nižší obraty. Bude záležet na tom, jak dlouho ta krize bude trvat," zamýšlí se Tomáš Prouza, ředitel Svazu obchodu a cestovního ruchu. Ekonomové ztráty odhadují na 12 miliard korun.