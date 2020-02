Dotkne se vás letos povinnost zřídit si EET? Pošta přináší zlepšovák!

Vyřídit si papíry a investovat do EET pokladny? To podnikatelé, na které povinnost evidovat tržby padne od letošního května, samozřejmě mohou, jde to ale i jednodušeji. Stačí kvůli tomu například zajít na některou z vybraných poboček České pošty.

"Česká pošta poskytuje ve spolupráci s technologickým partnerem službu EETparagon, díky které se klientům otevře snadná cesta k registraci do systému elektronické evidence tržeb. Na základě zmocnění klienta pošta zprostředkuje vyzvednutí autentizačních údajů pro registraci do EET, následné vygenerování EET certifikátu a jeho uložení na bezpečném externím úložišti nebo předání klientovi. K tomu všemu stačí jediná návštěva," vysvětlil tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Nová služba funguje již od 17. února asi na třetině poboček pošty, klienti za ni zaplatí jednorázový poplatek za zprostředkování ve výši 500 korun. Poplatek za využívání služby EETparagon.cz je do 30. června bez poplatku, pak se hradí měsíční paušál 70 korun.

S využitím služby EETparagon.cz mohou klienti hotovostní tržby evidovat i bez nákupu EET pokladny. Služba umožňuje dále používat běžný papírový paragon, kdy klient prostřednictvím SMS zaeviduje a současně doplní potřebné údaje pro řádnou evidenci tržby v systému EET. Nemusí tak pořizovat pokladní systém, tiskárnu ani internetové připojení.

Elektronické účtenky jsou pak dostupné podnikateli i zákazníkovi v cloudovém úložišti účtenek na eetuctenka.cz. Se souhlasem zákazníka k jejímu vydání v elektronické podobě, lze pak odkaz na účtenku zaslat zákazníkovi také na e-mail nebo SMS zprávou. Ve všech případech je účtenka kdykoliv dostupná online a je možné ji použít i pro účtenkovou loterii.

