Dovážkové služby dají slevu na jídlo, když se zákazník nechá naočkovat

Kdo se nechá naočkovat proti koronaviru, mohl by dostat slevu na dovoz jídla z restaurací, přepravní služby nebo třeba vstupenky do kina. Velká Británie přemýšlí, jak k vakcinaci motivovat co nejvíc mladých lidí, kteří se do toho příliš neženou. Na tyto výhody by prý mohli slyšet.

Ve věkové skupině od 18 do 30 let se ve Velké Británii nechaly naočkovat dvě třetiny lidí. A většina z nich má zatím pouze první dávku. Premiér Boris Johson chce, aby si pro vakcínu přišli i ti zbývající. Jedná proto se společnostmi, které provozují oblíbené služby mladých, upozornil list Mail on Sunday.

Jsou mezi nimi rozvážkové služby Deliveroo, Pizza Pilgrims a Uber, který provozuje i taxislužbu. Britská vláda si představuje, že by uživatelům svých aplikací firmy rozesílaly přes notifikace pozvánky k očkování. Výměnou za to by pak na ně čekala sleva na jídlo, cestování po městě nebo poukázky na lístky do kina.

Někteří z provozovatelů už s rozesíláním upozornění začali ještě před uzavřením dohody s Johnsonovým kabinetem. Kdy přesně začne slevová akce, zatím není jasné. Mělo by to ale být co nejdřív.

Anketa Přivítali byste podobnou akci i v Česku? Ano 25 1 hlas Ne 75 3 hlasy Hlasovalo 4 lidí.

Všichni noví zájemci o očkování v Británii, kde se už rozvolnily všechny protikoronavirová opatření, dostanou dvoudávkovou vakcínu Pfizer/BioNTech, která je nejúčinnější proti infekčnější delta variantě koronaviru. Vláda připravuje i plán přeočkování lidí nad 50 let třetí dávkou.

Motivovat obyvatele k očkování se snaží i Česko, počet denně vyočkovaných dávek už totiž několik dní klesá. Stát otevřel očkovací místa v několika obchodních centrech napříč republikou, kde je možné dostat vakcínu na počkání bez předchozí registrace. Lidé se pak navíc dostanou do losování o elektroniku nebo tenisky.

V Praze se lidé mohli nechat očkovat přímo v zoologické zahradě: