Dovolená a léto v Bulharsku v praxi! Reportér testuje cestu, jídlo i pobyty

Jaké jsou v Bulharsku podmínky pro české turisty a co mohou během dovolených v zemi očekávat, zjišťuje v oblíbené letní destinaci kolega Jan Zálužský. Bulharsko procestuje v následujících dnech křížem krážem a každý den se ozve z těch nejzajímavějších míst. V úterý brzy ráno se vydal letecky do Varny. A tady jsou jeho první dojmy a zážitky.

Letadlo na lince z Prahy do Varny bylo plné rodin s dětmi a turistů různých věkových kategorií. Už z toho šlo vidět, že Bulharsko je oblíbené mezi těmi, kteří mají rádi písčité pláže a dobré jídlo za rozumnou cenu. Cestující neodradilo ani brzké ranní vstávání. Museli být na letišti už ve tři hodiny ráno.

Do Bulharska míří teď asi 40 letů týdně z Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic a to konkrétně na letiště ve Varně a Burgasu. Po celou dobu letu musí mít cestující starší 15 let nasazen respirátor.

"Po dvou hodinách letu a malém zpoždění kvůli bouřkám nad Českem přistáváme ve Varně. U pasové kontroly kde vám stačí i občanský průkaz šlo vše plynule a našel jsem i svého delegáta," popsal cestu reportér.

První zastávkou bylo třetí nejstarší přímořské letovisko Albena. Od letiště ve Varně je vzdáleno necelou hodinku cesty a o 50 kilometrů dál jsou hranice s Rumunskem. V Albeně je 33 hotelů, většinou v blízkosti pláže nebo přilehlého parku. Celkem je tu asi pět kilometrů pláží, které jsou někdy široké až 150 metrů.

"Snažíme se, aby se Čechům u nás co nejvíce líbilo. Dbáme na nejvyšší standardy hygienických předpisů. Lidé se tu nemusí ničeho bát. Je zde maximálně bezpečno," sdělila provozní jednoho z hotelů Elena Dobrovskaja.

"Na mě Albena působí příjemně a přátelsky. Na dnešní večer jsem přijal pozvání od ředitele resortu na místní specialitu a to na sklenku rakije z destilovaných višní," pochvaloval si reportér.

Jaká jsou v Bulharsku opatření? Podívejte se na rozhovor s reportérem na místě: