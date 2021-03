Dovolená na chatě nebo u moře. Ministr Petříček řekne, jaké bude léto

Za jakých podmínek bude možné cestovat do zahraničí v nadcházející turistické sezóně nebo kam povede sociální demokracii, pokud bude zvolen jejím předsedou? Na tyto a další otázky odpoví ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu. Živě vysílaný pořad TN.cz Napřímo začíná v 18:00 v tomto článku.

Covidové pasy jako nová podmínka cestování mezi unijními zeměmi. K dispozici mají být už od června. K dohodě na úrovni Evropské unie má dojít v následujících týdnech. Kdy bude možné s jejich použitím cestovat?

"Jeden jsem vám přinesl ukázat. Je na něm QR kód s vaším stavem. Ukáže, jestli jste imunní, protože máte protilátky," tak popisoval nový covid pas eurokomisař Thierry Breton v pondělí. "Také se tím prokážete, když jste dostali vakcínu," dodal. Jak se k tomu bude stavět Česko?

A co přinese volební sjezd sociální demokracie? "ČSSD za poslední roky udělala hodně práce a přinesla hodně výsledků," tvrdil Tomáš Petříček. Bude to ale na vstup do sněmovny stačit?

Obává se Petříček svého odvolání z čela ministerstva zahraničí? A co zajímá vás? Ptát se můžete i vy a moderátorka Bára Divišová se pak v přímém přenosu zeptá ministra zahraničí za vás. Své otázky můžete klást na konci článku. Sledujte internetový pořad Napřímo, který začne v 18:00 v tomto článku.

Ministra zahraničí Tomáše Petříčka se můžete ptát zde: