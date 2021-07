Dovolená s cestovkou. Zjistěte, co znamenají nejčastější výrazy. PŘEHLED

Celkový počet dní zájezdu

Jednou z nejčastějších nevědomostí klientů cestovních kanceláří a agentur je skutečná doba zájezdu. Kanceláře totiž v nabídce uvádějí celkový počet dní, včetně prvního a posledního dne, který je však vyhrazen pro dopravu. Pokud si tedy například objednáte dovolenou na devět dní, je třeba se připravit, že rekreací jich strávíte pouze sedm.

Hvězdičky

Hvězdičky slouží k porovnání kvality hotelů a nabízených služeb. Důležité je upozornit, že kvalita podle hvězdiček se může v každé zemi mírně lišit. Čtyřhvězdičkový hotel v Egyptě bude vybaven jinak než čtyřhvězdičkový hotel v Česku. Je proto důležité se vždy seznámit s nabídkou hotelu.

Standardní stupnice považuje za nejluxusnější hotely ty s pěti hvězdičkami, na světě ale existují i šestihvězdičkové a několik sedmihvězdičkových, například superluxusní dubajský hotel Burj Al Arab, který je zároveň nejvyšší hotel světa.



Hotel a Aparthotel

Hotel je klasické ubytovací zařízení, které disponuje nejméně 10 jednotlivými pokoji. Jedná se o nejrozšířenější typ ubytování. Součástí bývá restaurace, recepce a pokojová služba.

Aparthotel spojuje bydlení v apartmánu a hotelu. Jedná se o zařízení, které nabízí ubytování v apartmánu a zároveň s tím nabízí hotelové služby jako recepci či restauraci.

"Noc" v hotelu

Spousta lidí si myslí, že noc v hotelu je období, které zahrnuje 24hodinový pobyt v zařízení. Ve skutečnosti se noc v hotelu řídí podle času check-inu a check-outu, který si každé ubytovací zařízení volí dle sebe. Nejčastěji to bývá doba mezi druhou hodinou odpolední a desátou hodinou ranní. Pokud tedy přijedete do hotelu ráno před check-outem, tak čerpáte už tu noc. Pokud se naopak v hotelu zdržíte, čerpáte rovnou i další. Je tak možné, že i za pár hodin zaplatíte částku za dvě noci.



Polopenze, plná penze, all inclusive

V případě zájezdu s polopenzí máte v ceně zahrnuté snídaně a večeře s tím, že u snídaně je v ceně i nápoj, který si k večeři obvykle musíte dokoupit. Plná penze poté znamená, že v ceně je zahrnuta snídaně, oběd i večeře s nápoji. All inclusive poté zahrnuje snídani, oběd, večeři včetně nápojů, a navíc dostane také dopolední a odpolední svačinu. Vždy je však vhodné se u vaší cestovní kanceláře informovat, co všechno all inclusive obsahuje.

Asociace cestovek neřeší reklamace

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) je sdružením, které není oprávněno k řešení reklamací zákazníků cestovních kanceláří a k rozhodování ve sporech mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem. „Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. Pokud s jejím vyřízením není zákazník spokojen, může se obrátit na Českou obchodní inspekci pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,“ informuje AČCKA.



Overbooking



Dorazili jste do cílové destinace a bylo vám oznámeno, že jste ubytováni v jiném hotelu, než který jste si objednali? I to se může v hlavních sezonách stát, jelikož vzniká velké množství rezervací a některá zařízení mohou zaplnit svou kapacitu, aniž by to rezervační systém zaznamenal.



Tento fakt ale nemůže cestovní kancelář nijak ovlivnit a často se o situaci dozvídá velmi pozdě. V takovém případě pak může zajistit ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie.

