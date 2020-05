Dovolená se bude počítat jinak, schválili poslanci! KALKULAČKA

Dovolená se nově bude počítat podle odpracovaných hodin místo dnů, jak je tomu dosud. Má tak být spravedlivější. Novelu zákoníku práce schválili v pátek poslanci, teď míří do Senátu. Vypočítejte si, kolik hodin dovolené budete mít.

Změna výpočtu dovolené se dotkne především zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou. V současnosti se dovolená počítá na dny, nově to ale bude na hodiny. Zároveň nebude záviset na odpracovaných dnech, ale také hodinách. Pracovní den totiž nemusí být vždy stejný.

Především podniky, kde pracují lidé na směny, mají různě dlouhé pracovní dny. Typicky jde o továrny, dopravce nebo úřady. Zatímco některé směny trvají 12 hodin, jiné osm a další zase šest. A stejně tak jsou vždy rozdílně dlouhé dny, kdy si zaměstnanec bere dovolenou.

V případě, že by si nyní pracovník vybíral dovolenou pouze ve dny, kdy má pracovat 12 hodin, získal by ročně až o 80 volných hodin více než zaměstnanec, který si dovolenou bere ve dny, kdy má osmihodinové směny. Odpracováno by přitom měli oba stejně pracovních dnů.

Nárok na dovolenou se totiž dosud odvíjí od odpracovaných dní, nově to bude podle hodin. Více se tak zohlední, kolik zaměstnanec opravdu odpracoval. Jakmile bude mít za sebou určitý počet hodin (a ne dní, které jsou různě dlouhé, jak je tomu nyní), vznikne mu nárok na určitý počet hodin dovolené (a ne znovu různě dlouhých dní).

Délka dovolené se pak bude přepočítávat na průměrnou týdenní pracovní dobu konkrétního zaměstnance. Počet hodin dovolené pak bude u zaměstnanců se stejnou týdenní pracovní dobou stejný. Na kolik hodin dovolené budete mít nárok, si spočítejte na kalkulačce webu Peníze.cz:

Penze.cz

Dovolen: vpoet dovolen erpan po hodinch

Lidé, kteří působí na táborech a akcích pro děti či mládež pak budou mít o týden placené dovolené navíc. Podmínkou je, že akci pořádá právnická osoba, která je zapsána ve veřejném rejstříku nejméně pět let a na práci s dětmi se zaměřuje. Náhradu má zaměstnavatelům proplácet do výše průměrné mzdy stát.

Kromě toho novela, kterou v pátek schválila Poslanecká sněmovna, zavádí sdílené pracovní místo. Na jedné pozici ve firmě tak může být více lidí, kteří si pracovní dobu dělí mezi sebe. V některých společnostech už to tak funguje v současnosti, novela má ale sjednotit pravidla.

Další novinkou je zvýšení jednorázového odškodnění pozůstalých po člověku, který zemřel při práci, a také úhrady za zřízení pomníku nebo pamětní desky. Změní se také výpočet renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu.

Novelu nyní posoudí Senát, poté ji musí ještě podepsat prezident. Platit by měla od ledna příštího roku.

Jak chce ministerstvo práce a sociálních věcí ochránit pracovní místa? Podívejte se na vysvětlení ministryně Jany Maláčové (ČSSD):