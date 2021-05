Dovolená strávená v karanténě? Vláda zaspala, zlobí se opozice

Nad letními dovolenými stále visí otazník. A to kvůli měnícím se protiepidemickým opatřením v jednotlivých státech. V některých zemích stále musejí turisté po příjezdu zůstávat v karanténě. Situace by se měla zlepšit se zavedením takzvaných covidových pasů. Ty by měly umožnit naočkovaným, lidem s protilátkami anebo testem cestovat volněji.