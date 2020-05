Dovolená u moře se změní. Plexiskla na pláži i testování v letadlech

Slunečníky a lehátka oddělené plexisklem, dezinfekční tunely na letištích a plážích. To jsou opatření, s nimiž by se během letní sezóny mohli setkat turisté mířící za koupáním do zahraničí. Řada podnikatelů v cestovním ruchu začíná už teď přemýšlet, jak podpořit příliv zahraničních turistů a přitom je nevystavovat nebezpečí nákazy koronavirem.

Majitelé pláží a hotelů v italském Rimini by se jindy touhle dobou už připravovali na nápor zahraničních turistů. V době, kdy se světem šíří koronavirus, ale mají jiné starosti. Přemýšlí tak, jak ochránit zdraví klientů, kteří se pro dovolenou u moře přece jen rozhodnou.

Na plážích by se třeba brzy mohly kolem každého slunečníku objevit kóje oddělené plexisklem, nápadů je ale mnohem víc. "Mluví se o tunelech, které na zákazníky budou rozprašovat dezinfekci nebo o dezinfekčních postřikovačích, které by byly u každého slunečníku," popsal možný postup Mauro Vanni, prezident pobřežní stráže v Rimini.

Jinde spíše počítají s tím, že by mezi jednotlivými slunečníky byly sedmimetrové rozestupy. Klienti by se tak na plážích mohli volně pohybovat i bez roušky. Přípravy zahájili i majitelé hotelů, kteří před blížící se sezónou dezinfikují pokoje a společné prostory. Změnit by se mohla i forma stravování. Zmizet by tak měly třeba švédské stoly, které šíření viru napomáhají, a lidé na dovolené by tak byli odkázáni pouze na výběr z jídelního lístku.

A jiná bude i cesta do cílové destinace. Některé aerolinky chtějí zavádět povinné nošení roušek jak u zaměstnanců, tak i u cestujících, nebo krevní testy na detekci koronaviru. Na letištích by se zase brzy mohly stát normou dezinfekční tunely nebo stanoviště na měření tělesné teploty.