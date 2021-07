Konec radovánek v Chorvatsku? Úřady plánují zpřísnit opatření proti covidu

Už na konci července měla v Chorvatsku skončit současná protiepidemická opatření. Nyní to však vypadá, že se lidé uvolnění restrikcí proti koronaviru nedočkají. Naopak se hovoří o dalším zpřísnění podmínek.



Nová opatření by měla začít platit do 31. července. "Přestože zatím není přesně známo, čeho se budou nové restrikce týkat, spekuluje se o omezení počtu lidí na akcích. Právě ty jsou kvůli přenosu velmi rizikové,“ uvádí portál 24ur.com.



Úřady se právě tímto způsobem snaží zabránit vzniku velkých ohnisek a prodloužit tak letošní turistickou sezónu.



Podmínky se už nyní zpřísnily na oblíbené pláži Zrće nacházející se na chorvatském ostrově Pag. Různých akcí se tam můžou zúčastnit pouze lidé, kteří už mají dokončené očkování proti koronaviru. Předtím bylo možné se prokázat také negativním testem.



Aktuálně v zemi platí zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění s více než 100 lidmi. Navíc musí veškeré slavnosti proběhnout do 22. hodiny. Zakázaný je také prodej alkoholu od 23:00 do 6:00 a nesmí se jíst v kině.



Lidé si navíc musí zakrývat nos a ústa nejen ve vnitřních prostorách a MHD, ale také všude tam, kde není možné dodržet rozestup minimálně 1,5 metru.

Opatření by se však neměla zpřísňovat na hranicích. Šéf tamního cestovního ruchu Kristjan Staničič se naopak snaží o to, aby se lidé nebáli do země přijet. "Žádné nové restrikce nebudou," slíbil Staničič.



Už na začátku července totiž Chorvatsko změnilo podmínky pro vstup do země. Turisté se tak při příjezdu musí prokázat potvrzením o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testem. Více informací naleznete v tomto článku na TN.cz.



Právě to je jedním z důvodů, proč se na hraničních přechodech tvoří mohutné kolony. Ve frontě se mohou turisté zdržet i několik hodin.

Koronavirus se stále šíří. Podívejte se, jaká je situace v turistických destinacích: