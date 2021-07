Pozor! Několik dní nepůjde žádat o doklady. Nevyzvednete ani ty hotové

Ministerstvo vnitra oznámilo, že v souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech a zákona o občanských průkazech, nebude možné si několik dní uprostřed prázdnin podat žádost o vydání cestovního pasu ani občanského průkazu. Systém bude mít odstávku od čtvrtka 29. července do neděle 1. srpna, tedy dva pracovní dny a také o víkendu.

Zažádat si o vydání těchto dokladů můžete nejpozději ve středu 28. července nebo pak až od pondělí 2. srpna. Navíc od pátku 30. července do neděle 1. srpna nebude možné si vyhotovený doklad vyzvednout. Plánujete-li odjet na dovolenou, bylo by vhodné zkontrolovat platnost pasu nebo občanky. Řešení na poslední chvíli by se totiž nemuselo vyplatit.

Největší komplikací při cestování to může být hlavně u žádostí a vydávání expresních pasů. Podle informací města Prostějova bude odstávka kvůli novému systému.

"Systém Ministerstva vnitra nebude v této době fungovat," vysvětluje Správní odbor mětského úřadu Slaný. Souvisí to s přijímáním nového zákona o občanských průkazech a novely zákona o cestovních dokladech.