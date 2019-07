Dovolená v Řecku? Víme, kam zamířit!

Smaragdový ostrov Korfu



Ostrov Korfu nebo též Kerkyra patří k nejkrásnějším a nejzelenějším ostrovům Řecka. Právě díky své bohaté vegetaci si také ostrov vysloužil svoji přezdívku „smaragdový ostrov“. Už Homér ve svých eposech Korfu popisoval jako rajskou zahradu plnou kvetoucích rostlin a ovocných stromů. S tím se snadno ztotožníte i dnes. Na ostrově se nachází rozsáhlé olivové a cypřišové háje, skvěle se daří i vinné révě, granátovým jablkům, fíkům či hruškám. Na pobřeží najdete řadu malebných vesniček s malými přístavy, útulnými tavernami a milými Řeky, kteří si dokáží vychutnat dobré jídlo a pití.



A kde přesně se tento kouzelný ostrov nachází? Jde o druhý největší ostrov v Jónském moři, jižní část ostrova leží nedaleko pobřeží Řecka, severní část sousedí s Albánií. Od té ji dělí průliv široký pouhé 3 km. K letní dovolené neodmyslitelně patří opalování, lenošení na pláži a koupaní v moři. To vše a mnohem víc si zde jistě užijete. Pláže na Korfu jsou rozmanité, najdete zde jak písčité, tak i oblázkové. Pro ty z Vás, kteří si kromě plážového odpočinku rádi zpestří dovolenou výletem je zde také spousta možností. Nabízí se lodní výlety, vydat se můžete například na nedaleké ostrovy Paxos a Antipaxos, potápění a šnorchlování – zejména na severu ostrova a na své si přijdou i milovníci historie při návštěvě staré části města Kerkyra, která od roku 2007 patří na seznam světového dědictví UNESCO.Vzhledem k tomu, že Korfu je opravdu atraktivní místo, kde prožít letní dovolenou, je zde také mnoho hotelů, apartmánů a penzionů, kde se můžete ubytovat. Jaký hotel si vybrat, aby dovolená proběhla dle Vašich představ? Osvědčeným tipem jsou klubové hotely Alexandria . A o co se jedná? Všechny klubové hotely mají několik společných charakteristik, kterými jsou kvalitní ubytování a služby, výhodná poloha pár kroků od pláže, all inclusive, super cena a v neposlední řadě tým skvělých animátorů, kteří se postarají o zábavný program pro děti i rodiče. Rozhodně tedy nebudete litovat!Na Korfu můžete vybírat hned ze čtyř klubových hotelů Alexandria . Kromě výše zmíněného má každý trošku jiné přednosti, je tedy z čeho vybírat. Prvním tipem je nově zrekonstruovaný hotel Gemini Alexandria Club v letovisku Messonghi. Hotel je v pěší dostupnosti letoviska plného restaurací a kaváren a zároveň jen pár kroku od písčitoblázkové pláže. Pokud si potrpíte na luxusnější prostředí, jistě se Vám bude zamlouvat letošní novinka, pětihvězdičkový Sentido Apollo Palace Alexandria Club . Hotel je situován v krásné zahradě a nechybí zde jak dětský bazén, tak bazén určený pouze pro dospělé. Další novinkou je pak hotel Bellos Beach Alexandria Club , zde se návštěvníci mohou těšit na obzvlášť krásný výhled na kouzelný záliv, a to ze všech pokojů tohoto hotelu. Již stálicí v nabídce je pak klubový hotel Sea Garden Alexandria Club , nacházející se přímo na pláži s opravdu pozvolným vstupem do moře, což jistě ocení zejména ti nejmenší cestovatelé.