Jak bude vypadat letní dovolená 2021: Podívejte se na čtyři scénáře

Loňské léto se neslo v duchu koronavirového semaforu. To letošní je sice ještě poměrně daleko, z dosavadních zkušeností se dá ale odhadnout, jak by mohlo probíhat. Redakce TN.cz se proto rozhodla vypracovat možné scénáře, jak by mohlo letošní léto vypadat.

1. Cesty do zahraničí s testem, karanténou nebo očkováním

Pokud budou umožněny cesty do zahraničí, nabízí se tento scénář. Před odjezdem z České republiky se budete muset prokázat negativním testem na covid-19. Je možné, že další test by bylo nutné podstoupit po příjezdu do dané země. Po návratu do Česka se dá počítat s 10denní karanténu, anebo s dalším testem. Možností také je, že byste do zahraničí mohli vycestovat pouze s očkováním proti onemocnění covid-19.

Otázkou je, jak by se řešila situace, kdy byste s cestovní kanceláří odjeli na dovolenou a v dané zemi by vám vyšel pozitivní test.

2. Zavřené hranice – dovolená v Česku

Může se také stát, že epidemická situace neumožní otevření hranic, nebo ostatní země nedovolí obyvatelům České republiky do nich cestovat. V tom případě se nabízí strávit dovolenou v České republice.

Opatření v Česku budou relativně rozvolněná, například na úrovni třetího stupně aktuálního systému PES. V takovém případě by léto mohlo probíhat poměrně normálně, ovšem za přísných hygienických podmínek a s omezenými kapacitami. Otevřené by tak byly hotely, kempy, koupaliště i restaurace.

3. Zavřené hranice, zavřená ubytovací zařízení

Pokud se situace nebude vyvíjet dobře je také možné, že budou zavřená ubytovací zařízení. V tom případě se dá předpokládat, že jediný způsob, jak by lidé mohli strávit léto, by byly jednodenní výlety do přírody, případně návštěva koupališť, ovšem za striktních hygienických podmínek a kapacitních omezení.

Ve hře je ale také extrémní varianta a to kompletní lockdown Česka, v tom případě by lidé mohli chodit pouze do práce.

4. Všechno jako dřív

Nejoptimističtější scénář je ten, že se celá Evropa do léta vrátí do starých kolejí. Tedy, že pandemie koronaviru bude zažehnána a počty nově nakažených budou velmi zanedbatelné, nebo dokonce žádné.

Anketa Jaká z variant je podle vás nejreálnější? Do zahraničí s testem 20 32 hlasů Dovolená v Česku 16 27 hlasů Částečný lockdown 15 25 hlasů Všechno jako dřív 49 82 hlasů Hlasovalo 166 lidí.

V tom případě bychom mohli cestovat bez jakýchkoliv omezení do všech zemí a stejně tak by se život v České republice vrátil do takového stavu, jaký byl na začátku roku 2020. Pomoci by tomu mohla i vakcína, jelikož v létě se očekává, že by se do distribuce zapojili i další firmy, od kterých se očekávají dodávky. Jedná se například o jednorázovou vakcínu firmy Johnson&Johnson a také vakcínu od Curevac.

