Dovolené budou. Zahraniční možná už v srpnu, slibuje ministr Petříček

Ministr zahraničí Tomáš Petříček si myslí, že už v červenci bychom mohli vyjet na nákupy nebo na dovolenou do sousedních států. Nejdál jsou prý jednání se Slováky a Rakušany. Češi by podle něj ale mohli vyrazit i do Chorvatska a nově se mluví třeba i o Řecku.

Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko - léto se nezadržitelně blíží a právě do těchto zemí by Češi mohli na letní dovolenou zamířit nejdřív. „My jsme měli videokonferenci s našimi sousedy ze Slovenska, Rakouska, Polska, Německa a připojilo se také Maďarsko. V případě Slovenska a Rakouska se zdá, že bychom mohli dosáhnout dohody,“ potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Ministr ale zmínil i Řecko nebo Slovinsko. Jednat chce hlavně s těmi státy, kam Češi cestují za rekreací nejčastěji. Třeba do Chorvatska jich loni zamířilo asi 800 tisíc.

„Výhledově bychom chtěli otevřít možnost dovolených i v jiných zemích Evropské unie. Zejména se to týká Chorvatska. Zatím odhadujeme, že by to mohlo být od srpna, uvedl Tomáš Petříček.

Od srpna jsou ve hře i vzdálenější destinace - například Kanada, Austrálie nebo Japonsko. Záleží také na obnovení mezinárodních letů. Dnes poprvé po pauze začala fungovat linka do německého Düsseldorfu.

„Na pondělí je potom naplánovaný také první obnovený let letecké společnosti KLM do Amsterdamu. Jde o linku, která by měla být v provozu jednou denně. V tuto chvíli nemáme od žádných jiných leteckých společností potvrzeno, že by mělo v nejbližších dnech dojít k obnovení nějakých dalších leteckých spojení,“ uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

I v otevírání hranic bude ale podle českého šéfa diplomacie hrát hlavní roli epidemiologická situace. Jak u nás, tak v zahraničí.