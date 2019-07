Dovolenkáře čeká překvapení! Místo dobytčákem poletí v luxusu

Smartwings k tomuto kroku přistupuje v této sezóně už podruhé. Kvůli tomu, že letadla typu Boeing 787 MAX8 nesmí z bezpečnostních důvodů do vzduchu, dohodla se česká společnost na zapůjčení náhradního stroje od Ethiopian Airlines, upozornil specializovaný web zdopravy.cz.

Dohodu leteckých společností potvrdila i mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková. Etiopské letadlo přiletí do Prahy z Frankfurtu, kde by jinak zůstalo celý den nevyužité. Let s českými turisty do Heraklionu je naplánován na dnešní 12.15.

Airbus A350 létající pro Ethiopian Airlines pojme 313 cestujících v ekonomické třídě a dalších 30 míst je k dispozici v byznys třídě. Uspořádání pohodlnějších a prostornějších sedaček je 3x3 v každé řadě. Cestující mají k dispozici videosystém zabudovaný v opěradlech před sebou. Do původního boeingu by se vešlo jen 189 lidí.



Podívejte se, jak to vypadá v letadle A350-900: