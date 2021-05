Dovolenou u moře umožní covid pas. Kolik bude stát a kde ho získáte?

Zástupci členských zemí a Evropského parlamentu se ve čtvrtek po dlouhých jednáních dohodli na tzv. covidovém pasu. Ten by měl výrazně ulehčit cestování po Evropské unii. V současnosti totiž platí v různých zemích různá pravidla pro vstup a některé země neuznávají testy z jiných států.

Přesná pravidla fungování covid pasu ještě Evropská unie nepředstavila. Odpovědi na hlavní otázky už jsou ale známé.

Kdo bude mít na covid pas nárok?

Na certifikát bude mít nárok každý, kdo byl plně naočkován. V případě většiny vakcín to znamená, že již dostal obě dávky vakcíny, u látky od firmy Johnson & Johnson postačí jedna dávka. Evropská unie ovšem uznává pouze vakcíny, které schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), jde o látky od firem Pfizer a BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Jednotlivé státy ovšem budou mít možnost akceptovat i dosud neregistrované vakcíny. Například v Maďarsku se již několik měsíců očkuje vakcínou Sputnik V.

Covid pas získají také lidé s negativním testem na covid-19 a lidé, kteří nemoc v poslední době prodělali.

Kde ho získám?

Covid pas bude k dispozici primárně online. Už za 11 dní má být pro Čechy k dispozici internetová stránka, kde si vlastními silami mohou pas vytvořit. Lidé si tam jednoduše zvolí, zda jsou očkovaní, mají negativní výsledek anebo prodělali koronavirus. V průběhu června by měla být k dispozici aplikace.

Kolik bude stát?

Covid pas by měl být zdarma. Platit se ale v některých zemích bude za test na covid. Europoslanci požadovali, aby tyto testy byly zdarma, nakonec ale byla uzavřena dohoda, že testy budou "cenově dostupné." V České republice by od června měly být zdarma dva PCR testy a čtyři antigenní. Následně již jen dva PCR a dva antigenní. Definitivně o tom bude vláda jednat v pondělí 24. května.

Jak bude vypadat?

Jednotný průkaz by měl primárně fungovat v digitální podobě. Každý držitel bude mít k dispozici unikátní QR kód. V plánu je ale také papírová verze.

Kde bude platit?

Pas by měl platit v celé Evropské unii. Některé země si mohou ve výjimečných případech stanovit ještě pravidla nad jeho rámec. Hlavní turistické destinace jako Řecko, Chorvatsko nebo Itálie ale nejspíš kromě covid pasu nic jiného požadovat nebudou.

Kdy začne platit?

Covid pasy mají začít fungovat nejpozději od 1. července. Evropská unie ale spustí bránu pro jejich fungování už 1. června. Většina členských států by se do ní měla připojit v první půlce měsíce, všechny pak právě do konce června.

Jednotné podmínky pro cestování musí ještě formálně schválit Rada Evropské unie a poté znovu posvětit Evropský parlament. Europoslanci by měli zavedení pasů definitivně schválit na schůzi, která proběhne v první polovině června.