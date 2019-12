Dozorce zastřelil útočník, jejich rodinám posílají peníze i vězni!

Už půl milionem korun lidé přispěli do sbírky zřízené vězeňskou službou pro rodiny dvou dozorců, kteří minulý týden zahynuli při tragické střelbě v ostravské nemocnici. A stala se pro někoho překvapivá věc. Peníze prý posílají také odsouzení. Zprávy o tom, že se sbírky zúčastnili, zatím přišly ze tří věznic.

Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě ve čtvrtek před polednem. Poslední rozloučení s Petrem Šormem. Jeho rodině, ani rodině kolegy z vězeňské služby Petra Langa, nemůže žádná sbírka ztrátu nahradit. Alespoň trochu ale pomoci může.

Sbírka odstartovala toto pondělí a potrvá do 15. února. Ke čtvrtečnímu poledni v ní bylo půl milionu korun. Na účet zřízený vězeňskou službou přispívají hlavně její členové. Jak se ale ukazuje, i lidé z úplně opačného břehu - vězni.

"Je to situace, se kterou jsme se ještě nesetkali. Je tedy vidět, že i mezi odsouzenými jsou lidé, kteří uvažují tímto směrem," těší mluvčí vězeňské služby Petru Kučerovou.

Ve věznici Bělušice na Mostecku vznikl nápad zapojit se sbírky v místní dílně. Pro byla prakticky celá směna. "Já jsem to prezentoval mistrovi, mistr to pak řekl dál a ta odpověď byla jasná: Na to se nás vůbec nemusíte ptát, jasně že dáme každej nějakou částku," vysvětluje trestanec Kamil Durin.

Zpravidla jde o pár stovek, víc si odsouzení dovolit nemohou. I to je ale lepší než nic. A nejde jen o Bělušice. Stejný nápad dostali odsouzení i jinde - v Oráčově a Pardubicích.

Hlavní účet pro rodiny všech obětí útoku zřízený přímo Fakultní nemocnicí Ostrava hlásil aktuálně více než pět milionů korun.