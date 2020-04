"Poslouchej panáčku," hrozil muž z vězeňské služby řidiči. Dostane pokutu

S průkazem v ruce rozlícený muž zastavil šoféra, který ho podle jeho mínění měl nechat předjet.

"Poslouchej panáčku, normálně mám chuť tě vytáhnout z toho auta a rozbít ti držku,“ volal rozzuřený muž z bílého auta. "Jako policajt?“ ptal se řidič dodávky David Pilný.

Řidič malého auta měl vztek kvůli nedokončenému předjíždění o 10 km dříve - u obce Jítrava, kde se sbíhají dva pruhy v jeden. Auto se snažilo dodávku předjet v nejnebezpečnějším úseku na Liberecku.

"Zjistil, že už na to nemá, tak musel asi pravděpodobně šlápnout na brzdu. Já jsem musel dát nohu lehce z plynu,“ uvedl David Pilný.

Podle dopravního experta to byla jasná chyba předjíždějícího řidiče. "Špatně si spočítal a nestačil by se bezpečně zařadit. Nesmíme ani omezit řidiče v pruhu, do kterého přejíždíme,“ informoval dopravní expert Roman Budský.

Jenže instruktorovi vězeňské služby selhaly nervy. Řidiče několikrát dojížděl, brzdil před ním a snažil se ho odstavit. "Ukazoval mi skrz okýnko placku policajta,“ dodal Pilný.

O deset kilometrů dál oba řidiči zastavili. Místo přivolání hlídky policie si řidič vybíjel vztek. "Tak si na mě stěžuj ty vole!“ křičel rozzuřený řidič.

Inspektor sebeobrany Vězeňské služby teď musí zaplatit pokutu v řádu desítek tisíc korun. "Byl kázeňsky potrestán peněžitou pokutou a ještě ho čekají psychologické testy, které, aby mohl setrvat ve služebním poměru, musí splnit,“ řekla mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.