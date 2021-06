Drahé léky na covid leží ve skladech, nemocnice se bojí obřích ztrát

Léky na bázi monoklonálních protilátek dokážou cíleně napadat koronavirus, ale mají dvě zásadní nevýhody. Podávají se pouze v raném stádiu nemoci a navíc kapačkou do žíly. Kvůli tomu je využilo jen minimum pacientů. Nemocnicím v Brně a Praze tak zůstaly tisíce dávek.

Dávka pro jednoho pacienta stojí přes padesát tisíc korun. Další várka je na cestě a už se nedá zrušit. Brněnská nemocnice tak má v lednici uložené stovky milionů, které jí budou chybět. "Mluvíme o částce asi 360 milionů," říká vedoucí nemocniční lékárny FN Brno Šárka Kozáková.

Zdravotníci nakupovali na popud vlády – pokud léky ale nedostanou pacienti, pojišťovny nic neproplatí. Nemocnicím tak hrozí, že stamilionové částky zatíží jejich rozpočty. "Pokud se to do konce roku nevyřeší, tak ty nemocnice to musejí zaplatit, bude je to stát půl miliardy a to může být pro velké fakultní nemocnice fatální," varuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 a lékař v brněnské fakultní nemocnici Vlastimil Válek.

Léky mají trvanlivost až do roku 2023. Vedení brněnské nemocnice proto navrhuje, aby je stát odkoupil a nabídl jako humanitární pomoc zemím, které s koronavirem aktuálně bojují.

Část léků by stát mohl ponechat v rezervách pro případ nové vlny pandemie. Ministr zdravotnictví o problému ví, ale o řešení chce ještě jednat. "Nemyslím si, že je dobře se zbavovat všech těch léků. Ale pokud by hrozila expirace, tak se můžeme bavit i o tom, že je poskytneme jako humanitární pomoc," připustil Adam Vojtěch (za ANO).

Farmaceutické firmy už testují podobně účinné léky na covid, které budou pravděpodobně mnohem levnější a užívají se jako pilulky.

Co dalšího k odkupu léků Vlastimil Válek řekl? Poslechněte si rozhovor: